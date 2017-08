Die Integrierte Leitstelle in Amberg hatte bis 20.30 Uhr so viel zu tun, dass sie zunächst keinen Überblick über die Zahl und Art der Einsätze geben konnte. Walnussgroße Hagelkörner prasselten in Sulzbach-Rosenberg, Hirschau und Schnaittenbach vom Himmel. In der Gemeinde Freudenberg entwurzelten Sturmböen mehrere Bäume, die auf Scheunen und Fahrbahnen fielen. In Hahnbach fiel der Strom aus. Im ganzen Landkreis mussten die Feuerwehr umgestürzte Bäume von Straßen räumen. Auf der Bundesstraße 14 kam wegen des heftigen Regens kurzzeitig der Verkehr zum Erliegen.