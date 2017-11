Viele stehen inzwischen auf dem Abstellgleis. Die achte Jahrestagung der Heimatforscher bescherte ihnen aber noch einmal einen großen Bahnhof: Längst vergessene Bahnhöfe kamen dort zumindest thematisch wieder aufs Gleis, garniert mit Fotos, die nicht nur Nostalgiker und Zugfans ins Schwärmen geraten ließen.

Lokalbahnfieber bis 1928

Abschieds- und Ankunftsort

Es war ein weiterer Teil der Veranstaltungsreihe "Orte der Heimatforschung", zu dem die Arbeitskreise Landeskunde Ostbayern der Universität Regensburg und Heimatforschung Oberpfalz ins Kulturschloss Theuern eingeladen hatten. Mit insgesamt vier Referaten wurde der Schwerpunkt in vielen Facetten gut dargestellt, lobte die Leiterin des Amberger Staatsarchivs, Maria Rita Sagstetter. Auch Bezirksheimatpfleger Tobias Appl freute sich mit Museumsleiter Michael Ritz, dass die "historische Dimension" der Eisenbahngeschichte an diesem Nachmittag so viele Heimatforscher ansprach. In ihrem Einführungsvortrag dazu und zu den Bahnhöfen in der Oberpfalz stellte Emma Mages die neuen Möglichkeiten des Reisens und des Transports in den Mittelpunkt. Noch 1855 war Ostbayern nach ihren Worten eine "Eisenbahnwüste". Das habe sich erst mit der Eröffnung der Ostbahn am 12. Dezember 1859 geändert.Nach dem Aufbau eines Hauptbahnnetzes kam es ab 1882 beim zweiten Vizinalbahngesetz zu einem regelrechten Lokalbahnfieber, das bis etwa 1928 anhielt, berichtete Mages. Selbst kleine Ortschaften kämpften um einen Gleisanschluss. Bis 1904 wurden nach Auskunft der Referentin in Bayern 135 Lokalbahnen eröffnet. Amberg wurde dabei zu einem Eisenbahnknotenpunkt. 1898 nahmen die Strecke nach Schnaittenbach, am 7. Dezember 1903 die Lokalbahn nach Lauterhofen und schließlich in zwei Abschnitten 1910 ab Drahthammer die Strecke nach Ensdorf und Schmidmühlen ihren Betrieb auf. Doch schon ab den 1960er-Jahren setzte aufgrund der "Automobilisierung" das Lokalbahnsterben ein, bedauerte Mages. Zumal auch die Bahnhofsgebäude oft vielbeachtete Prestigeobjekte gewesen seien. "Viele Baustile wurden aufgegriffen. Die Standorte prägten die Siedlungsgeschichte und die Gewerbeansiedlungen vieler Orte bis in die Gegenwart."Till Strobel vom Staatsarchiv Amberg stellte Fundorte für Quellen zur Geschichte der Eisenbahn in der Region vor. Seit 2005 würden die Bestände aus verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Behörden mit neuen Plannummern versehen. Alle Akten, die von einem Haus stammen, bildeten einen eigenen Bestand. Randbereiche, die Heimatforscher oft nicht sofort als Quellen erkennen würden, wie Grundstückssachen, Pläne für Bahnhöfe, Zufahrtswege, Unfallberichte und Wasserversorgung für die Dampflokomotiven (bis 1974) verrieten viele kleine Details.Ein tragisches Kapitel der Eisenbahngeschichte schlug Konrad Zrenner mit der Geschichte des Bahnhofs und des Lagers Wiesau in der Nachkriegszeit auf. Bahnhöfe waren nach seiner Schilderung nicht nur romantische Treffpunkte, sondern häufig auch tragische Orte des Abschiednehmens von Soldaten, die an die Front mussten, oder Ankunftsorte für Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Wiesau war eines von fünf Grenzdurchgangslagern in Bayern.Eindrucksvoll schilderte der junge Historiker das Prozedere nach der Ankunft der überwiegend aus dem Sudetenland stammenden Ausgewiesenen: Bis zum 31. Oktober 1946 sind 461 Transporte mit rund 550 000 aus der Heimat Vertriebenen dokumentiert. Wegen der großen Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg mussten sich laut Zrenner bis zur Auflösung 1952 teilweise 15 Familien eine Baracke teilen. Heute sei der Bahnhof Wiesau eine Logistikdrehscheibe mit 50 000 Containern Umschlag im Jahr - mit dem Ziel, Nummer eins in Bayern zu werden.Maria-Luise Segl und das Ehepaar Monika und Gerd Frank stellten unterschiedliche Nachnutzungen von Bahnhöfen im Landkreis Cham vor. Manche seien unter Denkmalschutz gestellt und gut angenommene Kulturtreffs geworden, andere "bis zur Unkenntlichkeit umgenutzt".Eines der Resümees der Tagung lautete: Die Bahn hatte spätestens ab den 1960er-Jahren dem ständig steigenden Lkw- und Individualverkehr nichts entgegenzusetzen. Zurückversetzt durften sich die Teilnehmer der Tagung noch einmal fühlen, als sie Peter Rezek vom Amberger Kaolinbahn e.V. durch die momentan laufende sehenswerte Ausstellung "Unter Dampf - Die Eisenbahn in der Amberg-Sulzbacher Region" (AZ berichtete) führte.