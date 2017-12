Ensdorf. "550 bis 1170 Euro - das war im Jahr 2016 die Spanne bei den Heizkosten einer durchschnittlichen 70 Quadratmeter großen Vergleichswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im Schnitt lagen die Kosten bei 800 Euro", betont Joachim Scheid, Klimaschutzkoordinator des Landkreises. Hauptgrund für die großen Unterschiede sei der energetische Zustand der Gebäude.

Zustand des Hauses zählt

Trendwende in Sicht

Auch Mieter können sparen "Der Heizspiegel hilft Eigentümern und Mietern, einen Überblick über Verbrauch und Heizkosten des eigenen Wohngebäudes zu bekommen. So lassen sich die eigenen Sparpotenziale erkennen und nutzen", erklärt Joachim Scheid. "Das gilt übrigens auch für Mieter: Sie haben zwar meist wenig Einfluss auf den Sanierungsstand des Hauses - sie können ihre Heizkosten aber häufig durch ein optimiertes Nutzerverhalten senken. Und das, ohne auf Komfort zu verzichten." Beratungen bieten auch die ZEN-Energieberater an. Nähere Infos im ZEN (09624/90 36 46, zen@zen-ensdorf.de). (eik)

Die Zeit der sinkenden Heizkosten ist vorbei. Klimaschutzkoordinator Joachim Scheid

Das zeigt laut Scheid der Heizspiegel für Deutschland 2017, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online im Auftrag des Bundesumweltministeriums und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Mieterbund veröffentlicht hat. Bei Heizkosten "schauen alle auf die Entwicklung der Energiepreise. Der Sanierungsstand eines Hauses wird leider oft vergessen. Dabei ist er der wichtigste und meist unterschätzte Faktor für Heizkosten - und für die CO2-Emissionen, die durchs Heizen entstehen", betont Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "In der Vergleichswohnung beträgt der Unterschied zwischen einem energetisch besseren und einem energetisch schlechteren Haus fast drei Tonnen CO2 pro Jahr." Das entspreche etwa den Emissionen von 18 000 Kilometern Fahrstrecke in einem Mittelklassewagen."Die Zeit der sinkenden Heizkosten ist vorbei", prognostiziert Klimaschutzkoordinator Joachim Scheid. Die Heizkosten seien 2016 in Deutschland im Schnitt noch einmal gesunken - vor allem wegen der niedrigeren Energiepreise. In der Vergleichswohnung zahlten die Bewohner mit Erdgasheizung im Durchschnitt 810 Euro, also 25 Euro weniger als im Jahr zuvor. In Wohnungen mit Heizölheizung waren es etwa 665 Euro (minus 90 Euro) und bei Fernwärme 930 Euro (minus 35 Euro).Aber: Schon für 2018 deute sich eine Trendwende an. Vor allem Bewohner von ölbeheizten Häusern müssten aufgrund steigender Preise mit voraussichtlich zehn Prozent Mehrkosten rechnen. In Häusern mit Erdgas- und Fernwärmeheizung dürften die Kosten moderat steigen. Verbraucher erhalten den Heizspiegel kostenlos im Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) in Ensdorf oder im Internet ( www.zen-ensdorf.de/presse.html und www.heizspiegel.de).