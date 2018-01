Amberg-Sulzbach. Der Pegel der Vils sinkt. Das war zumindest der Stand am Montagmittag. Nach den starken Niederschlägen am Donnerstag und Freitag mit stetig steigendem Wasserstand beruhigt sich die Lage seit dem Wochenende wieder. Die Oberpfalz und speziell auch der Raum Amberg-Sulzbach seien im Vergleich mit ganz Bayern glimpflich davongekommen, sagt Hans Weiß vom Wasserwirtschaftsamt: "Uns sind keine schlimmeren Hochwasserschäden bekannt." Die Wetterlage habe sich sehr schnell entspannt. Im Moment liege der Bereich entlang der Vils im grünen Bereich, das heißt, unter der Meldestufe 1. Auch das für die nächsten Tage vorhergesagte trockene Wetter werde das weitere Sinken der Pegel begünstigen. "Die Aussicht, dass sie wieder Richtung Normalstand gehen, ist günstig", erklärt Weiß. Er merkt aber auch an, dass das Wetter in gewisser Weise stets unberechenbar sei. Wer sich auf dem Laufenden halten möchte, kann die aktuellen Meldungen des Hochwassernachrichtendienstes Bayern im Internet (www.hnd.bayern.de) verfolgen.