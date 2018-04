Pferdestarke Holzbringung als schonende Alternative im Wald: Die Vierbeiner finden großes Interesse bei Waldbesitzern und Besuchern, die Vorführung zur Pferde-Rückung durch die Forstverwaltung gerät zum Ereignis im Wald.

Gute Gründe Gründe, warum sich Waldbesitzer trotz moderner, billiger, sicherer und leistungsstarker Technik für die Pferdearbeit im Wald interessieren könnten, legte Försterin Veronika Kopfinger anschaulich dar: Vor allem weniger Wertverlust durch geringere Rindenverletzungen aufgrund der Wendigkeit von Pferden, die Bewirtschaftung von steilen und nassen Lagen sowie der geringere Flächenbedarf für Gassen sprechen für den Pferdeeinsatz. Besonders bodenpflegliche und umweltschonende Verfahren durch weniger Lärm, Abgase, Kraftstoffe und Hydrauliköle führen zu einem sorgsamen Umgang vor allem mit schützenswerten Flächen. "Ideal ist die Kombination von Pferd und Maschine im Wald zur Überbrückung von Schlechtwetterphasen durch Schonung von Boden und Bestand", meinte Kopfinger. Wichtig ist eine nachhaltige, ordnungsgemäße Bewirtschaftung unser Wälder unter Erhaltung der Bodenfunktionen und Naturschutzflächen. Die Pferde müssen dabei tiergerecht behandelt werden. Entsprechende Fördermöglichkeiten wurden vor Ort beleuchtet. Neben der Saat ist jedoch derzeit keine Förderung offen. (exb)

Veronika Kopfinger

Amberg-Sulzbach. Zusammen mit der Waldbesitzervereinigung Illschwang-Birgland bot das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Informationsveranstaltung zum Thema zeitgemäße Pferde-Rückung an. Sie fand besten Anklang: Forstoberrat Franz Eichenseer begrüßte fast 70 Interessierte - davon etwa die Hälfte Waldbesitzer.Eichenseer schilderte die Geschichte des Pferdeeinsatzes im Wald. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Pferdearbeiten unentbehrlich, danach hätten Forstmaschinen viele Aufgaben ersetzt. Die Stürme Vivian und Wiebke im Jahr 1990 hätten die moderne Holzerntetechnik durch schnelle und sichere Aufarbeitung der großen Sturmholzmengen weiter vorangebracht. "Das Pferd im Wald hat heute dennoch seine Berechtigung, da es sehr schonend arbeitet und somit die Natur für nachfolgende Generationen erhalten kann."Veronika Kopfinger übernahm die Leitung der Veranstaltung. Die junge Försterin absolviert gerade das Anwärterjahr zum Staatsdienst und hat in diesem Zuge das Projekt "Pferde-Rückung" für die Forstverwaltung realisiert. Sie zeigte auf, wer in der Umgebung Pferde-Rückung anbietet, dazu zählen mindestens vier Unternehmer im Landkreis Amberg-Sulzbach und fünf weitere in der Oberpfalz. Zum Teil waren erfahrene Rücker anwesend. "Wegen häufiger auftretenden warmen und nassen Wintern wird in Zukunft eine schonende Befahrung mit schweren Forstmaschinen schwieriger - Pferde können helfen, den Wald weiterhin ordentlich zu bewirtschaften", erläuterte die Försterin. Wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, demonstrierten Angela Ruppert und Peter Wenisch aus Schwenderöd. Gespannt verfolgten die Teilnehmer die Vorführung mit den zwei Haflingern. Diese werden eher selten für die Holzbringung eingesetzt, typischer und etwas leistungsstärker sind Kaltblutpferde.Die Vorführung zeigte, wie ein Stamm angehängt und aus dem Bestand an die Gasse vorgeliefert wird. Weiter durften alle Besucher den Pferden bei der Arbeit in ein anliegendes Waldstück folgen, wo die Pferde zu zweit einen schwereren Stamm zogen. Anschließend wechselte Wenisch die Leinen, um das zweispännige Verfahren vorzuführen. Haflinger können einspännig etwa drei Festmeter pro Stunde bei maximal 60 Meter Distanz ziehen, Stammstücke von sechs Meter Länge und bis zu 25 Zentimetern Durchmesser einspännig. Die Kosten belaufen sich hier etwa auf zwölf Euro pro Festmeter. Der Preis hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Der Höhepunkt für Familien mit Kindern war der Auftritt eines Shetland-Ponys, das bei den Kleintierhofbesitzern auch ab und zu für kleinere Transportarbeiten im Einsatz ist.Reinhard Rösel, der Geschäftsführer der Waldbesitzer-Vereinigung Illschwang-Birgland, legte kurz im Vergleich die aktuelle Situation in der Forstwirtschaft dar, nannte Zahlen und Fakten und beleuchtete die Vorteile der Forsttechnik. Nach einer kurzen Diskussionsrunde lautete das Fazit: Pferde-Rückung wird ein Nischenbereich in der Forstwirtschaft bleiben. Sie ist aber eine sehr schonende und bewährte Methode, deren Verlust bedauernswert wäre.Für weitere Informationen stehen Merkblätter und die Revierleiter vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung.