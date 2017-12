Wer bekommt rund 500 000 Briefe täglich? Antwort: Die Post, die damit in der Weihnachtszeit wohl locker mit dem Christkind und seinen Wunschzetteln mithalten kann. Allein das Amberger Briefzentrum in Schafhof wird derzeit mit dieser Menge bedient, wobei ein großer Teil noch von Hand geordnet werden muss.

160 Leute im Dauerstress

Von Kinderhand verfasst

Hintergrund Die Beschäftigten im Briefzentrum haben Arbeitszeitkonten. Wer in den ruhigeren Sommermonaten ins Minus gerutscht ist, kann das im Advent mit Überstunden ausgleichen; wer neue Überstunden ansammelt, kann diese nach Weihnachten als Freizeit nehmen, erläutert Gerd Hirschmann. Trotzdem reicht nach seinen Aussagen die verstärkte Stammbelegschaft nicht, um die Mehrarbeit zu bewältigen. Deshalb seien Aushilfskräfte und Studenten eingestellt worden. Einige sind schon seit Jahren mit im Boot und brauchen keine Einarbeitung, beschreibt Hirschmann, Neulinge dürften schon in den Wochen der Ruhe vor dem Sturm anfangen und sich mit den Abläufen vertraut machen. Auch das Leitungsteam des Briefzentrums verlasse im "Starkverkehr" das Büro, um in der Halle mit anzupacken. "Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit und für die Kollegen ein wichtiges Signal, dass wir alle zusammenhalten", betont Hirschmann. Er berichtet sogar davon, dass sich viele auf die heiße Phase im Briefzentrum richtiggehend freuten, weil dann die Stimmung lockerer und familiärer sei. "Dennoch sind alle froh, wenn nach Heiligabend die Briefflut abebbt. Für die Briefpost ist dann erst mal Ruhe, während die Hochphase bei der Paketpost weitergeht", sagt Hirschmann. Denn: "Die Kollegen dürfen nach dem Fest bergeweise Retouren bearbeiten."

Amberg-Sulzbach. Und zwar an Spitzentagen etwa 120 000 Stück, was doppelt so viel ist, wie sonst im Jahr. Hinzu kommt noch die Masse der bereits freigestempelten Geschäftsbriefe, so dass die Auslastung von täglich rund einer halben Million Sendungen gegenwärtig erreicht wird. Normalerweise rasen die Briefe laut Presseinfo durch automatische Sortieranlagen, Rollbehälter werden verladen, ein Techniker flitzt mit dem Roller durch die Halle, um bei einem Papierstau zu helfen.Bereits Mitte November herrschte im Amberger Briefzentrum emsige Geschäftigkeit. Trotzdem nennt sein Leiter Gerd Hirschmann diese Zeit die "Ruhe vor dem Sturm". Ein erster Höhepunkt wurde kurz vor 1. Dezember erreicht, als sich viele Adventskalender auf den Weg machten. Die erste Welle setzte sich dann fort bis zum Nikolaustag, so dass bereits die ersten beiden Adventswochenenden für die 160 Beschäftigten des Briefzentrums heiß wurden. Nach einer kleinen Delle gingen die Zahlen auch in der Briefordnerei Tag für Tag weiter nach oben, bis in dieser Woche im Schnitt 120 000 erreicht sind.Im Mittel werden die eingelieferten Kuverts laut Hirschmann auch schwerer. Das Limit für einen Brief betrage ein Kilo, weshalb viele Privatleute Bücher, CDs oder Computerspiele nicht als Paket, sondern per Brief verschicken würden. Auch für die Bücher- und Warensendungen der Online-Shops gelte: Alles unter einem Kilogramm ist Brief und werde daher auch in Schafhof bearbeitet.Zum anderen werden die Sendungen in der Adventszeit deutlich bunter: "Es gibt weinrote und silbergraue Umschläge, oft von Kinderhand beschriftet mit Tinte in allerlei Farben. Außerdem tauchen immer mehr Grußkarten in Sonderformaten auf", berichtet Hirschmann. Die Sortiermaschinen aber können nach seinen Worten weder Anschriften mit silbriger Tinte auf grauem Grund noch Adressen auf Postkarten in Form von Tannenbäumen oder Weihnachtsmännern lesen.Was bleibt, ist die Handsortierung. "Das ist Arbeiten wie vor 30 Jahren", beschreibt Gerd Hirschmann, ohne einen Anflug von Nostalgie in der Stimme. Denn obwohl die Mitarbeiterinnen in dieser Abteilung versiert die Briefe "stecken", kämen sie in einer Stunde "nur" auf 1000 Stück. Eine Maschine schaffe in der selben Zeit 40 000 Sendungen."Zu den steigenden Mengen kommt also auch noch eine aufwendigere Bearbeitung", erläutert der Zentrumsleiter und meint gelassen: "Aber es ist ja nicht das erste Weihnachtsfest, das vor der Tür steht." Die Stammbelegschaft weiß nach seiner Auskunft genau, was zu tun ist, und auch organisatorisch sind die Weichen für die heiße Phase längst gestellt.