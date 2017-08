Amberg-Sulzbach. Königstein will mit Stars wie Sarah Connor, Beth Ditto und Alvaro Soler feiern: Der Markt hat es im Wettbewerb um das Bayern-3-Dorffest ins Halbfinale geschafft. Hier kämpfen die Oberpfälzer gegen drei Gemeinden aus Franken um die Gastgeber-Rolle bei der großen Party am Samstag, 9. September. Um das Finale zu erreichen, braucht Königstein Unterstützung. Ab Montag, 14. August, kurz nach 7 Uhr, kann im Internet (www.bayern3.de) abgestimmt werden. Die zwei Gemeinden mit den meisten Stimmen spielen im Finale gegeneinander, der Gewinner ist Ausrichter des Bayern-3-Dorffestes. Im vergangenen Jahr kamen dazu rund 70 000 Besucher nach Moosbach (Landkreis Neustadt/Waldnaab). Initiator Klaus Hafner, 2. Bürgermeister von Königstein, bekommt Unterstützung von Landrat Richard Reisinger, der überzeugt ist: "Wir können nicht nur 120 Kirwan, sondern auch das Bayern-3-Dorffest austragen!" Mit Videoclips auf Facebook, unter anderem mit Regierungspräsident Axel Bartelt und Norbert Neugirg von der Altneihauser Feierwehrkapell'n, geht der Landkreis mit auf Stimmenfang. Am Mittwoch, 23. August, steht fest, welche zwei Gemeinden die meisten Klicks eingeheimst haben. Bild: exb