Von der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen, entsteht in der Postgasse in Hirschau neben Appartements für betreutes Wohnen die erste "Solitäre Tagespflegeeinrichtung" im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Conrad stiftet E-Bus

Auf Initiative seines Vorsitzenden Werner Schulz informierte sich der Vorstand des Förderkreises Altenhilfe jetzt über das neue Pflegeangebot. Die Leiterin des Seniorenheims St. Barbara, Astrid Geitner, die designierte Leiterin der Tagespflege, Birgit Seidl, und Gerontotherapeutin Anita Dobmeier gaben bereitswillig Auskunft.Rund zwei Millionen Euro investiert die Forster Dorfner'sche Spital- und Krankenhausstiftung in den Gebäudekomplex, dessen Bau Klaus Conrad mit einer Spende von 1,5 Millionen Euro erst möglich gemacht hat. Der Anteil des Tagespflegetraktes an den Gesamtkosten beziffert sich auf rund 590 000 Euro. Die Räume der Tagespflege haben eine Größe von etwa 230 Quadratmetern und sind direkt an das St.-Barbara-Heim mit seinen 70 Pflegeplätzen angebunden. Beide Einrichtung werden künftig vom BRK getragen.Im Landkreis Amberg-Sulzbach gibt es nach Aussage von Heimleiterin Astrid Geitner bislang keine "solitäre Tagespflege". Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises weise einen Bestand von 23 "eingestreuten Tagespflegeplätzen" aus, verteilt auf sechs Einrichtungen. Vier davon biete das Barbara-Heim an. Das 2015 vom Kreisausschuss beschlossen Konzept sehe die Schaffung von je einer "solitären Tagespflegeeinrichtung" im südlichen und nördlichen Landkreis vor. Ein Standort sei Hirschau.Zur Begriffsklärung erläuterte Geitner, dass bei der "eingestreuten Tagespflege" die Pflegebedürftigen als Gäste in das Seniorenheim zu den dort wohnenden Bewohnern kommen und an deren Aktivitäten im Haus teilnehmen. Im Gegensatz dazu werden bei der "solitären Tagespflege" die Pflegebedürftigen in eigenen Räumlichkeiten während fester Öffnungszeiten betreut. Dies kann wahlweise an einem oder mehreren Wochentagen erfolgen. Während des Aufenthalts tagsüber bleiben die Pflegebedürftigen gemeinsam in einem Raum. In Hirschau werden sie die künftige Leiterin Birgit Seidl und Anita Dobmeier betreuen. Beide sind qualifizierte Gerontotherapeutinnen. Unterstützt werden sie durch Krankenschwestern oder Altenpflegerinnen. Die Hirschauer Einrichtung wird 18 Pflegeplätze anbieten. Die Senioren erhalten pro Tag drei Mahlzeiten, ihnen stehen auch Ruheräume zur Verfügung.Gedacht ist die Tagespflegeeinrichtung in erster Linie für "mobile Pflegebedürftige", die in die Pflegegrade 2 oder 3, eventuell auch 4 eingestuft sind. Für diese werde im gesamten Einzugsgebiet, das bis nach Vilseck reicht, ein Hol- und Bringdienst eingerichtet. Was diesen anlangt, hatte Astrid Geitner Erfreuliches mitzuteilen. Klaus Conrad habe für diesen Fahrdienst einen Elektro-Bus gestiftet. Auch ein Rollstuhlsitzplatz sei im Bus vorhanden.Astrid Geitner ging davon aus, dass die "solitäre Tagespflege" ihren Betrieb Mitte des kommenden Jahres aufnehmen kann. Jedenfalls rechne das planende Architekturbüro mit der Fertigstellung des Baus zum 1. Mai 2018. Ausdrücklich wies sie darauf hin, dass schon jetzt bei der Heimleitung Anmeldungen für die "solitäre Tagespflege" möglich sind.