Eine Sache von 20 Minuten war die Sitzung des Zweckverbands Berufsschulen Amberg-Sulzbach, in der der Haushalt einstimmig verabschiedet wurde. Erfreut sind die Räte über die Aufnahme der Amberger Berufsschule ins Programm Modellschule Industrie 4.0.

Amberg. 827 634 Euro zahlt die Stadt Amberg in den Verwaltungshaushalt ein, 673 865 Euro der Landkreis. Der Haushalt 2018 weist 2,6 Millionen Euro in Ein- und Ausgaben im Verwaltungshaushalt, 693 300 Euro im Vermögenshaushalt aus. Das bedeutet eine Steigerung um 51,4 Prozent gegenüber 2017. Der genannte Umlageschlüssel ist das prozentuale Verhältnis auf die Berufsschulen der Verbandsmitglieder entfallenden Schülerzahlen gemäß der Statistik für das Jahr 2017. Demnach hatte Amberg 366 Vollzeitschüler, der Landkreis 298.Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Meier, Leiter des Schul- und Sportamts der Stadt Amberg, freute sich, dass sich der Zweckverband mit Beschluss vom 25. April erfolgreich um die Anerkennung als Modellschule Industrie 4.0 beworben hat. Die Zusage des Ministeriums ging laut Meier am 13. Oktober ein. Daraufhin habe der Zweckverband seinen Förderantrag gestellt. Am Tag der Sitzung ging der Bewilligungsbescheid des Ministeriums ein. Die anteiligen Haushaltsmittel sind laut Meier vorhanden. Er berichtete außerdem, dass der Zweckverband zunächst keinen Bedarf für die Bauhalle an der Berufsschule in Sulzbach-Rosenberg gehabt, diese aber nun seit September vom Landkreis angemietet habe. Dort werden laut Meier zwei Berufsintegrationsklassen beschult.