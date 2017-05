Die Ersten waren schon um 6 Uhr da, bei Temperaturen von nur zwölf Grad. 53 Teilnehmer, darunter 13 Jugendliche, nahmen am Königsfischen des Amberger Fischereivereins bei den Sandgruben hinter dem Haidweiher teil.

Amberg-Sulzbach. (oe) Ziel der Veranstaltung war es auch diesmal, den Fischbestand bezüglich Gesundheit, Altersaufbau und Artenvielfalt zu überprüfen. Neue Mitglieder nutzten die Gelegenheit auch, um die stadtnahen Gewässer kennenzulernen.In den Keschern landeten viele Karpfen. Gewässerwart Max Marr, der jeden Fisch begutachtete, bescheinigte den Tieren eine einwandfreie Gesundheit: Sie seien gut über den Winter gekommen und kräftig, lautete das Urteil des Fachmanns. Der Bestand an Rotaugen und Rotfedern habe sich erholt. Viele Brachsen, die sich sehr stark vermehren, wurden entnommen. Noch eine Erkenntnis der Fischer: Der Wasserstand der beiden Sandgruben ist gerade noch in Ordnung, zeigt aber wegen zu geringer Niederschläge eine sinkende Tendenz.Jugendkönigsfischerin wurde Jana Waldmann mit einem 1700 Gramm schweren Karpfen. Sie ist seit vergangenem Jahr Mitglied in der Jugendgruppe. Es war nicht der erste Karpfen, den sie beim Königsfischen landete, aber sicherlich der Wertvollste. "Das Angeln hat mir der Opa beigebracht", verriet Jana. Angeln mache ihr viel Spass - und am liebsten geht die Zehnjährige immer noch mit ihrem Opa an die Gewässer.Zum Königsfischer-Titel 2017 gratulierte 2. Vorsitzender Günter Grassler dem langjährigen Mitglied Peter Rall. Sein Karpfen brachte 2600 Gramm auf die Waage. Rall ist seit rund 40 Jahren beim Fischereiverein. Sein Spezialgebiet ist die Fliegenfischerei.