Nichts lässt er aus, wenn er in die Tasten seines Notebooks haut. Eines hat die Polizei schon lange sichergestellt. Ein neues war schnell besorgt. Gerne bringt es der 63-Jährige zu seiner Gerichtsverhandlung mit.

Volles Programm

Völlig enthemmt

Amberg-Sulzbach. Am dritten Prozesstag ausnahmsweise nicht. Womöglich ist es dem Hass- und Schmäh-Blogger Hans F. (Name geändert) zu lästig geworden, die Kameralinse und das Mikrofon abkleben zu müssen. Das hat dem 63-jährigen Angeklagten Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich als Vorsitzender dieser Hauptverhandlung auferlegt. Es geht um Beleidigung, Widerstand, einen Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Kinder- und Jugendpornografie.Ton- oder Bildaufnahmen aus dem Gerichtssaal möchte Stich durch das Abkleben verhindern. Aus gutem Grund. Hans F. ist firm in diesen Dingen und der PC, respektive ein Notebook, ist sein bevorzugtes Tatwerkzeug. Schon einmal tauchten öffentlich zugänglich im Netz Unterlagen aus einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus dem Landkreis auf. Das ist verboten.Dieser Umstand ist nur eine Petitesse am Rande der Gründe, weshalb die Landesmedienzentrale die beiden Blogs des 63-Jährigen auf den Index gesetzt hat. Die Begründung des entsprechenden Bescheides vom Juli 2016 bestimmte den dritten Prozesstag gegen Hans F. Akribisch wurde darin nachvollzogen, weshalb unter der Auflage eines Zwangsgeldes samt Bearbeitungsgebühr von rund 1500 Euro dem Mann auferlegt wurde, seine Homepages vom Netz zu nehmen, weil sie jugendgefährdend sind.An exemplarisch herausgegriffenen Veröffentlichungen belegte die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM), dass Hans F. dort Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - ausschließlich Nazisymbole - publiziert, Gewalt verherrlicht und volksverhetzende Reden schwingt. Aus dem Netz verschwunden sind trotz der Indizierung all diese Einträge nicht.Die beiden Blogs, die über Server in den USA laufen, gibt es noch, und sie werden nach wie vor von dem 63-Jährigen dazu genutzt, Hasstiraden zu verbreiten, Menschen zu beleidigen und zu verunglimpfen oder schmierige Obszönitäten zu verbreiten. Selbst im Zusammenhang mit dem laufenden Prozess tut Hans F. das und wird weiter Gelegenheit dazu haben. Fünf Verhandlungstage stehen noch an. Verteidiger Michael Euler aus Frankfurt/Main schwieg bisher zu diesen Vorwürfen und konzentrierte sich auf die Anklagekomplexe Waffengesetz und Kinderpornografie.

Dudu-Finger

Von Michael ZeißnerDas Internet hat jeden zu einem Publizisten gemacht. Jeder kann eine derart breite Öffentlichkeit erreichen wie zuvor nur Massenmedien. Dieser Gewinn für die Freiheit der Meinung und Demokratie wird natürlich auch von jenen genutzt, die ganz andere Interessen verfolgen. Diese Gefahr wurde von Anfang an erkannt, in ihrer Wucht und Dynamik aber maßlos unterschätzt. Kontrollinstanzen gibt es, sie sind jedoch zahnlos. Selbst nachgewiesene Rechtsverstöße können nur mit dem Dudu-Finger seitenlanger Bescheide geahndet werden. Effektive, spürbare Sanktionen müssen ganz anders aussehen.