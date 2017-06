Theuern. Drei Verletzte, drunter auch ein drei Monate altes Kleinkind, forderte am Samstag ein Verkehrsunfall, der sich kurz vor 14 Uhr auf der Verbildungsstraße zwischen Theuern und Wolfsbach ereignete. Eine 20-jährige Ambergerin war mit ihrem Toyota von Wolfsbach Richtung Theuern unterwegs, in einer sogenannten Babyschale hatte sie ihr Kind mit dabei.

In der langgezogenen Linkskurve fast unter der Brücke der Staatsstraße 2165 geriet die Frau auf die linke Straßenseite, auf der ihr ein Landkreisbewohner (64) mit seinem Suzuki-Geländewagen entgegenkam. Beide Pkw prallten mit der jeweils linken Fahrzeugfront gegeneinander und landeten abseits in einer tiefer gelegenen Wiese. Beide Fahrer wurden verletzt und wurden vom BRK in das Klinikum St. Marien gebracht. Vorsorglich auch das Baby, das dank seiner Sicherung ersten Diagnosen zufolge äußerlich unverletzt blieb.Da die junge Frau gegenüber den Polizeibeamten angegeben hatte, plötzlich ihr Auto nicht mehr habe lenken können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Gesamtschaden wurde auf 10 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Theuern sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete vorübergehend den Verkehr um.