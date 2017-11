Die Lobeshymnen waren vielschichtig. Das bekommen die Protagonisten zwar nicht mit, doch ihre Züchter macht es stolz. Nicht nur Kaninchen sind es, die der Kaninchenzuchtverein B 742 Amberg und Umgebung ausstellt. Insgesamt 103 Tiere von 11 Züchtern wurden bei der Prämierung begutachtet.

Amberg/Kümmersbruck. Begutachtet wurden die Tiere in der Kleingartenanlage An der Vils in Amberg. Vorsitzender und Ausstellungsleiter Stefan Birner konnte 13 Tiere mit dem Prädikat "vorzüglich" vermelden - das sind 97 von 100 möglichen Punkten. 28 Kaninchen schnitten mit der Bewertung "hervorragend" ab. Das ist nach Birners Worten "bilderbuchmäßig". Bei der Benotung "nur" gut war nicht ein Kaninchen dabei, was laut Birner besonders herauszuheben ist. Denn: Mit Ruth Menath (Gruppe Oberpfalz) und Karl Schön (ebenfalls Gruppe Oberpfalz) waren bei der Prämierung penibel wertende Preisrichter am Werk.Champion wurde der Castor-Rex von Heinz Bauer (97,5 Punkte). Dabei ist 100 ein rein theoretischer Wert. Also ein Top-Ergebnis für Bauer: Besser geht es in der Kaninchenzucht nicht. Züchterabend ist am Samstag, 18. November. Dabei gibt es dann auch die entsprechenden Pokale und Preise. Jetzt, bei der Eröffnung der Ausstellung, bekamen die Züchter erst einmal Ruhm und Anerkennung. Spätestens dann hat sich die große Mühe das ganze Jahr über rentiert. "Rassezucht verheißt Spitzentiere, aber auch viel Arbeit", betonte Stefan Birner bei der Eröffnung. So kommt es dann, dass der arbeitsame Kaninchenzuchtverein "von hervorragendem Zuchtmaterial" berichten und der Vorsitzende stolz verkünden konnte: "Wir steigern uns kontinuierlich von Jahr zu Jahr." Kenner der Szene bestätigen das.Von der "Deutschen Riesenschnecke" über den "Deutschen Widder", "Blaue Wiener", "Rote Neuseeländer" oder "Schwarzgrannen" - viele Rassen, medizinisch gecheckt, waren angetreten. Dazu gesellten sich bei der Schau die Honoratioren, die befreundeten Vereine, Ehrenvorsitzender Franz Demleitner sowie die weibliche Kreativgruppe, die für Verpflegung und Tombola sorgte.Für Ambergs Bürgermeister Martin Preuß war die Eröffnung eine Premiere. Er hob die "lange gesellschaftliche Tradition der Kaninchenzucht" heraus. Landrat Richard Reisinger wusste um die Probleme der Kaninchenzucht: "Ich kenne die ganzjährige, beachtliche Arbeit." Beweis: "Ich stamme aus einer Hasenzuchtfamilie." Kümmersbrucks Bürgermeister Roland Strehl wünschte "viele interessierte Besucher", Ambergs SPD- Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth stellte die "bemerkenswert gute Vereinsarbeit" heraus und bewunderte die Tiere: "Was Rang und Namen hat, ist da vertreten."Kümmersbrucks Altbürgermeister Richard Gaßner ging auf den geschichtlichen Ursprung der Kaninchenzucht ein. Die hatte nämlich mit der "Nahrungsmittelbeschaffung" ganz andere Anfänge. "Glück im Stall" wünschte Poppenrichts Bürgermeister Hermann Böhm. In dessen "gemeindlichen Stall", im Gasthof Kopf in Altmannshof, findet am Samstag der Züchterabend statt.