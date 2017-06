Amberg-Sulzbach. (eik) Bei strahlendem Sonnenschein haben die katholischen Pfarreien im Landkreis am Donnerstag Fronleichnam gefeiert. In vielen Orten hatten fleißige Hände schon tags zuvor oder auch früh morgens am Feiertag kunstvolle Blumenteppiche ausgelegt und die Altäre auf der Prozessionsstrecke geschmückt. Etliche Gruppen, Fahnenabordnungen, Vereine und Honoratioren reihten sich nach den Gottesdiensten in die Prozessionszüge ein, vielerorts auch begleitet von Kapellen und Chören - und gaben damit ein Zeugnis ihres Glaubens.

