Als Heidi Sander vor 23 Jahren über den Regensburger Christkindlmarkt ging, staunte sie über das Angebot: Es gab sogar Büstenhalter. Prompt war die Idee geboren, in ihrer Heimatstadt Amberg eine Alternative zu dem üblichen Budenzauber anzubieten.

Programm Samstag, 9. Dezember



10.15 Uhr: Begrüßung der Gäste durch König Ruprecht (Michael Koller) mit dem Freundeskreis und Musik der Ensdorfer Bläser.



11 Uhr: Anzünden der zweiten Adventskerze mit Landrat Richard Reisinger, Guardian Pater Seraphin und König Ruprecht; Musik mit Ensdorfer Volksmusik, Liedertafel 1877 Amberg und Männchor Haselmühl-Kümmersbruck, Kindergartenchor Marienheim; anschließend Bescherung durch den Nikolaus und Kinder der Josef-Voit-Schule Freihung zeigen Tänze.



Samstag, 16. Dezember



9 bis 10 Uhr: Hildegard-Frühstück mit Dinkelbrot.



9 bis 13 Uhr: Hildegard-Sprechstunde mit Johanna Eisner.



14.45 Uhr: Sketch mit Alfons Wanninger "Anrufe beim Weihnachtsmann".



15 Uhr: Ausgabe der Tombolapreise.



An beiden Tagen werden jeweils ganztags Bücher, Kräuter, Handwerkskunst oder Selbstgemachtes von über 20 Mitwirkenden, Partnern oder Firmen verkauft.

Weihnachtstombola Seit Februar arbeitete das Ehepaar Sander an der Organisation der Tombola. 350 Päckchen liegen bereit. "Es hat sich zu einem großen Gesellschaftsspiel entwickelt", sagte Heidi Sander. Besonders schön fanden sie, dass viele Spender persönliche Grußkarten zu den als Geschenk verpackten Preisen gelegt hätten.



"Wie sich zeigte, entwickelte sich aus dem Gedanken einer Weihnachtstombola eine vorbehaltlose Bereitschaft zum Geben", sagte Heidi Sander. Bürger, Geschäftsleute, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker hätten sich beteiligt. Daraus ergaben sich originelle Preise: ein Fahrrad, Fahrten nach Berlin und München, Kutschenfahrt, Rundflug über Amberg, Karten für das Stadttheater oder die Bauernbühne Freudenberg, Porzellan namhafter Firmen wie Meissen, KPM oder Rosenthal, Glaswaren, Textilien, Weihnachtsschmuck, Kosmetik, Mode, Uhren, Schmuck, Taschen, Wohnutensilien, Sekt, Wein, Bier, Hochprozentiges, Pralinen oder Kaffee sind zu gewinnen. "Dazu gibt es Dutzende von Gutscheinen für Restaurant-, Kurfürstenbad-, Autowasch-, Friseur- und Massagebesuche", sagte Sander. Die Tombola unterstützt die sozialen Organisationen und Verbände der Klösterlichen Weihnacht in ihrer Arbeit. Andererseits sollen auch jene beschert werden, die sonst kein Weihnachtspäckchen bekommen.



Die Lose werden an den beiden Samstagen, 9. und 16. Dezember, bei der 22. Klösterlichen Weihnacht im Zeughaus (Zeughausstraße) für zwei Euro pro Stück verkauft. Die Preise werden am 16. Dezember ab 15 Uhr ausgegeben.

Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Sander wollte sie das Augenmerk vor Weihnachten auf besinnliche und christliche Schwerpunkte lenken. Heuer findet die Klösterliche Weihnacht zum 22. Mal im kurfürstlichen Zeughaus statt. An den beiden Samstagen, 9. und 16. Dezember, gibt es von 9 bis 18 Uhr Kunsthandwerk, Genähtes, Gemaltes, Gesticktes, Gestricktes, Spielsachen, Klosterarbeiten, Weihnachtsschmuck, Süßes, Marmeladen, Tees, Liköre oder Exotisches aus Afrika und Asien zu kaufen oder anzuschauen.Am Freitag stellte das Ehepaar Sander bei einer Pressekonferenz im Landratsamt das Programm der Klösterlichen Weihnacht vor. Landrat Richard Reisinger bezeichnete die Veranstaltung im Zeughaus als "Alternativmodell zum rein kommerziellen Weihnachtsmarkt". Heuer steht wieder die Hildegard-Gesundheit im Mittelpunkt. Zwischen Herz-, Flohsamen- und Hirschzungenwein, zeigt Hildegard-Expertin Johanna Eisner aus Haunritz wie Elixiere nach der Originalrezeptur der Äbtissin fachgerecht hergestellt werden. Sie hat auch ihr Ernährungs- und Rezeptbuch "Dinkel, wertvoll und schmackhaft" im Gepäck.Neu ist eine Weihnachtstombola. aus deren Erlös das ehrenamtliche Engagement der Klöster in Amberg und Ensdorf, das franziskanische Hilfswerk Lafia, der Sozialdienst katholischer Frauen, das Kolping-Bildungswerk, die Projekthilfe Dr. Luppa, das Schulprojekt Gambia oder die Blindenhilfe unterstützt wird.Viele der Begünstigten beteiligen sich auch mit Ständen an der Klösterlichen Weihnacht. Bei den Franziskanern beispielsweise können Cabanossi aus Polen, Obst aus italienischen Klostergärten, Olivenöl von den Klarissen aus Assisi oder afrikanische Schnitzereien erworben werden. Beim Sozialdienst katholischer Frauen gibt es Hildegard-Suppen, Quittenmus, Petersilientrank oder Nervenkekse. Auch Holzarbeiten (Blindenhilfe) oder indisches Kunstgewerbe, Schals aus Kamelleder (Projekthilfe Dr. Luppa) bereichern den Markt. Der Eintritt ist frei.