Amberg-Sulzbach. König Ruprecht (Michael Koller) kam in Begleitung seines Gefolges, um ihm auf dem Balkon des Kurfürstlichen Schlosses zu gratulieren: Richard Reisinger ist inzwischen seit zehn Jahren Landrat. Im März 2008 hatte er sich in der Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Armin Nentwig durchgesetzt. Anfang Mai 2008 trat Reisinger sein neues Amt an. Bis dahin war er Englisch- und Französisch-Lehrer am Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg gewesen. Privat engagiert sich Reisinger unter anderem als Vizepräsident im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und als Pfarrgemeinderatssprecher von St. Marien Sulzbach-Rosenberg. Bild: exb