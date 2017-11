Amberg. Die Kolpingsfamilien des Bezirks Amberg trafen sich im Pfarrheim St. Martin in Amberg. Vorsitzende und Vertreter der Ortsvorstände aus Amberg, Kümmersbruck, Hirschau, Schnaittenbach, Vilseck, Sulzbach-Rosenberg und Schmidmühlen kamen hier zusammen.

Diözesansekretär Ludwig Haindl sprach als Referent des Abends über die Arbeit des Diözesanverbandes Regensburg und gab wichtige Termine bekannt. Zum Kolping-Gedenktag im Dezember wird zum zweiten Mal eine bundesweite Schuhsammelaktion des Deutschen Kolpingswerkes unter dem Motto "Mein Schuh tut gut" veranstaltet. Der Erlös kommt der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Haindl informierte, dass alle Kolpingsfamilien zur Teilnahme aufgerufen sind.Gebrauchte und gut erhaltene Schuhe sind eine Ware, die weltweit gehandelt wird. In den Empfänger-Ländern gibt es oft keine Schuhhersteller. Man hilft also Menschen, die sich sonst keine oder nur minderwertige Schuhe leisten können, vermeidet Müll und spart wertvolle Rohstoffe ein. Die Sammlung findet in den örtlichen Kolpingsfamilien vor oder zum Kolpinggedenktag statt. In der Runde wurden dann Termine besprochen. Zur Diözesanversammlung im März in Regensburg wurde schon jetzt eingeladen.