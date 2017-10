Der Einbruch in Kümmersbruck vom 15. September ist geklärt: Die Polizei hat einen der beiden Täter jetzt in Baden-Württemberg auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Sein Komplize konnte fliehen, ist den Ermittlern aber namentlich bekannt.

Komplize ist flüchtig

Länderübereifende Ermittlungen

Die Mittagsruhe nutzten die damals Unbekannten, um in ein Einfamilienhaus im Kümmersbrucker Ortsteil Gärmersdorf einzudringen. Im Haus nahmen die Einbrecher Schmuck und Bargeld an sich. Die Polizei sprach von einem Beutewert im unteren vierstelligen Bereich.Nun haben die Täter erneut zugeschlagen, allerdings in Baden-Württemberg. Einer der beiden ist bei einem Wohnungseinbruch-Diebstahl festgenommen worden. Sein Mittäter konnte fliehen. Die Polizei weiß aber, nach wem sie suchen muss.Damit waren "intensive länderübergreifende Ermittlungen" von Erfolg gekrönt, wie das Polizeipräsidium Regensburg mitteilt. Die beiden Moldawier, 22 und 25 Jahre alt, seien auch für den Kümmersbrucker Einbruch verantwortlich. Ob noch weitere Straftaten in der Oberpfalz auf ihr Konto gehen, sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg zeigen.