Landeswettbewerb der Rettungsschwimmer in Schwarzenfeld



Das erfolgreichste Team der Oberpfalz war die Wasserwacht-Gruppe "Vilstal-Kümmersbruck" mit Platz zwei bei den Junioren.

29 Mannschaften der bayerischen Wasserwacht sorgten beimfür Erwachsene und Junioren in Schwarzenfeld für einen Teilnehmerrekord. Schwimmen, Tauchen sowie Sanitäts- und Wasserwachtdienst: Die Teilnehmer absolvierten acht Prüfungen in den Klassen Junioren, Damen und Herren sowie in einer gemischten Formation. Zu jeder Mannschaft gehörten sechs Mitglieder ab 16 Jahren.