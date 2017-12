Bei einem informellen Treffen im Sommer war der Wunsch laut geworden, den Kreisverband der Landjugendbewegung (KLJB) zu reaktivieren. Genau das haben 50 Vertreter aus verschiedenen Ortsgruppen jetzt getan.

Amberg-Sulzbach. In Iber tagte die Kreisversammlung der KLJB-Ortsgruppen aus dem Raum Amberg-Sulzbach, um einen Kreisvorstand zu wählen und damit den Kreisverband zu neuem Leben zu erwecken. Die ehrenamtliche Diözesanvorsitzende der KLJB Regensburg, Tanja Köglmeier, und KLJB-Bildungsreferentin Karola Grimm freuten sich über das große Interesse, dokumentiert durch die Zahl der Teilnehmer.Der Einladung gefolgt waren 50 ertreter der Ortsgruppen Iber, Schlicht, Freudenberg, Utzenhofen, Krickelsdorf, Ehenfeld, Gebenbach, Holzhammer, Adlholz und Großschönbrunn sowie des BDKJ Amberg, des Diözesanverbandes Regensburg, der Katholischen Jugendstelle Amberg-Sulzbach mit der ehemaligen Jugendreferentin Linda Lichtenberg sowie der ehemalige Kreisvorsitzende Martin Dotzler. Nach einem Einstiegs-Impuls zum Thema "Die anderen gibt es schon - meine persönlichen Stärken" sowie einer Vorstellungsrunde erläuterte Martin Dotzler kurz die Aufgaben eines Kreisvorstands und berichtete aus seiner aktiven Zeit an der Spitze des Gremiums. Dann ging es an die Wahl.Zur großen Freude aller erklärten sich acht Leute bereit, für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Sie werden zunächst noch vom Diözesanverband unterstützt. Gewählt wurden dann als zwei gleichberechtigte 1. Vorsitzende, Sabine Werner (Iber) und Philipp Lorenz (Utzenhofen), sowie als 2. Vorsitzender Niko Zagel (Iber). Den Vorstand komplettieren Schriftführerin Irene Meiler (Schlicht) sowie die vier Beisitzer Manuel Heindl (Adlholz), Christian und Michael Gradl (Schlicht) und Luca Schober (Iber).Danach gab es einen kleinen Werbeblock des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Amberg, der Katholischen Jugendstelle Amberg-Sulzberg sowie des KLJB Diözesanverbands Regensburg. Dabei stellten die Vertreter sich selbst vor, aber auch die Aktionen, die ihre Institutionen anbieten. Außerdem boten sie den Anwesenden Hilfe zu den Themen Zuschussanträge und Versicherungen an.Dank der KLJB Iber, die sich um die Organisation und die Verpflegung gekümmert hatte, wurde die Versammlung mit einem gemeinsamen Essen beendet. Nun ist es am neuen Vorstand, sich als Team zu finden, Ziele für das kommende Jahr zu setzen und Bindeglied zwischen den einzelnen Ortsgruppen zu sein.