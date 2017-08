Vielleicht kommt er zur Einweihung ja mit seinem neuen Mountainbike. Schließlich entsteht mit dem Neubau der Kreisstraße AS 1 zwischen Ammerthal und Götzendorf auch ein Radweg. Letzterer lasse einen langgehegten Wunsch wahr werden, sagte Landrat Richard Reisinger am Dienstag auf der Baustelle.

Ein Millionen-Projekt

Schlacke "verfolgt uns"

Radweg ist Kult Der neue Radweg zwischen Ammerthal und Götzendorf schafft auch eine Verbindung zum Simultankirchen-Radweg im Amberg-Sulzbacher Land. Der ist nicht nur einzigartig in Deutschland und wartet mit einigen Kuriositäten auf (www.onetz.de/873212): "In Insiderkreisen ist der Kult", berichtete Landrat Richard Reisinger und bekannte, von der großen Resonanz überrascht zu sein: "Den haben wir alle unterschätzt." (eik)

Zitate "Wir stören die nicht bei der Arbeit - sonst wird's teuerer."



Landrat Richard Reisinger angesichts der laufenden Straßenbauarbeiten beim Pressetermin



"Der hat kein Mischgut mehr. Der muss eh warten."



Antwort eines Bauarbeiters



"Das ist auch eine Versiegelung. Aber eine von der Bevölkerung gewünschte."



Reisinger zum neuen Radweg entlang der AS 1



"Die Hochofenschlacke verfolgt uns in der ganzen Region. Aber die halten wir nicht für denkmalwürdig."



Reisinger verweist auf den beim Neubau mit erledigten Bodenaustausch



"In Insiderkreisen ist der Simultanradweg Kult. Den müssen Sie mal googeln!"



Tipp des Landkreischefs, der selbst gern aufs Rad steigt. (eik)

Amberg-Sulzbach. Seit April laufen die Bauarbeiten unter Regie des Landkreis-Tiefbauamts. Derzeit wird die Tragschicht aufgebracht, über die später noch asphaltiert wird: Eine "entscheidende Bauphase", wie Reisinger sagte.Für den Landrat war dies ein Anlass, jetzt im Beisein der Bürgermeister Alexandra Sitter (Ammerthal) und Dieter Dehling (Illschwang) sowie von Vertretern der beteiligten Institutionen und Baufirmen über das finanziell nicht ganz unbedeutende Projekt zu informieren: "Wir verbauen hier 2,5 Millionen Euro." Der Freistaat Bayern sei mit einer Fördersumme von 1,3 Millionen beteiligt. Noch eine Besonderheit erwähnte Reisinger: Für das Projekt habe man elf Privatleuten Grund abgekauft.Der Landkreis baut die Kreisstraße auf rund 1,6 Kilometern Länge zwischen Ammerthal und Götzendorf (Gemeinde Illschwang) aus. Dabei wird die Fahrbahn von 4,80 auf 6,50 Meter verbreitert. Parallel dazu entsteht auf 1,9 Kilometern ein 2,50 Meter breiter Geh- und Radweg. "Das ist schon eine sehr wichtige Straßenverbindung", machte Reisinger deutlich. Und der neue Radweg sei ein "langgehegter Wunsch, auch im Kreistag". Natürlich bedeute dies eine weitere Versiegelung - in diesem Fall aber "eine von der Bevölkerung gewünschte". Mit dem Baufortschritt "sehr zufrieden" ist Matthias Kolb, der Chef des Landkreis-Tiefbauamts: "Wir haben schon sehr viel geschafft." Damit gemeint waren auch die Vorarbeiten. Aus der alten Straße wurden laut Kolb "teerhaltiges Material und Hochofenschlacke ausgebaut". Letzteres sei keine Überraschung gewesen. Nach Voruntersuchungen habe man gewusst, dass man darauf stoßen würde.Die Rückstände aus der Verhüttung seien einst an vielen Stellen im Landkreis als Füllmaterial verwendet worden, erläuterte Richard Reisinger: "Die Hochofenschlacke verfolgt uns in der ganzen Region." Dort, wo man bei Baumaßnahmen darauf stoße, werde das Material jetzt entfernt.Im aktuellen Fall wurde stattdessen ein Kalk-Zement-Gemisch eingebracht, das den Untergrund der Straße stabiler macht, sagte Kolb. Die geplante "Fertigstellung vor dem Winter" (konkret geplant ist sie für November) sei "leicht einzuhalten", meinte er angesichts des Baufortschritts. Dann, so betonte der Tiefbauamtsleiter, könne man "von Ammerthal nach Götzendorf komplett auf dem Radweg" fahren.