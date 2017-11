Landrat Richard Reisinger mal wieder unter Schülern

Gebenbach. Die Grundschule Gebenbach beteiligte sich am bundesweiten Vorlesetag und hatte Landrat Richard Reisinger zu Gast (im Bild mit Lehrerin Maria Lösch-Ringer). Dieser las den Erstklässlern Geschichten aus dem "Sams" von Paul Maar vor. Mit sichtlicher Freude hörten die Kinder dem ehemaligen Lehrer zu. Danach genossen die Drittklässler den humorvollen Vortrag des Landkreischefs aus den Schildbürgerstreichen. In der vierten Klasse las Bürgermeister Peter Dotzler aus dem Buch "Knolle Murphy". Und auch Schüler selbst wurden zu Vorlesern: Die Kinder der Klasse 2 b besuchten den Kindergarten in Gebenbach und trugen den Kleinen aus "Kleiner Hund auf großen Sprüngen" vor. Der bundesweite Vorlesetag als gemeinsamer Aktionstag für das Vorlesen von Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung findet seit 2004 regelmäßig statt. Er setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und versucht, Begeisterung für Lesen und Vorlesen zu wecken. Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor. Bild: Joachim Jäger