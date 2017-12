Ihr Ziel ist der Aufbau einer Datenbank. Bayernweit sollen hier sogenannte Kulturlandschaftselemente eingetragen werden, von Heiligenfiguren bis hin zu Altstraßen. Den Startschuss dazu geben zwölf lokale Arbeitsgruppen bei einem Treffen in Theuern.

Das Projekt Ziel des Leader-Projekts zur Kulturlandschafts-Datenbank ist eine einheitliche bayernweite Erfassung. Kulturlandschaftselemente können beispielsweise Felsenkeller sein, aber auch Streuobstanlagen, Hutanger, alte Obstbäume in freier Flur, Mittel- und Niederwälder, Wehre, Mühlbäche, Altstraßen, Grenzsteine, Wallgräben, Heiligenfiguren oder Steinkreuze. Das Projektgebiet reicht vom Taubertal im Westen bis in den Oberpfälzer Wald im Osten. Schon von den naturräumlichen Voraussetzungen haben sich hier sehr unterschiedliche Kulturlandschaften herausgebildet. Das Taubertal etwa liegt im Muschelkalk mit Weinbauklima. Prägend sind hier die mächtigen hangabwärts laufenden Steinriegel.



Zentral für das auf drei Jahre angelegte Projekt ist die Mitarbeit von Ehrenamtlichen aus den jeweiligen Heimatregionen Bayerns, darunter auch das Amberg-Sulzbacher Land. Die Ehrenamtlichen können ihr Wissen einbringen, sollen aber auch in Workshops für die Kartierung geschult werden. Im Januar gibt es dazu eine zentrale Infoveranstaltung. Interessierte Bürger sollten sich auch den 17. Februar frei halten: an diesem Samstag läuft im König-Ruprecht-Saal im Landratsamt (Amberg/Zeughaus) die Schulung der Ehrenamtlichen zur Erfassung der Elemente (kein Vorwissen erforderlich).



Fragen zum Projekt beantwortet Maria Schmalzl (info@lag-amberg-sulzbach.de, 09621/39 171). Bei ihr können auch Ideen für neue Leader-Projekte eingereicht werden. (exb)

Amberg-Sulzbach. Das Kulturschloss Theuern war Gastgeber für die Auftaktveranstaltung zum Leader-Kooperationsprojekt "Erfassung Historischer Kulturlandschaftselemente". Dafür haben sich zwölf lokale Arbeitsgruppen (LAG) aus Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz zusammengeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung von Maria Schmalzl der LAG-Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach: "In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege soll modellhaft eine Datenbank aufgebaut werden, in die fortlaufend Kulturlandschaftselemente eingetragen werden."Im Zentrum des Projektgebietes liegt der Jurazug, der laut Schmalzl von sehr eigenen Kulturlandschaftselementen geprägt ist. Dazu gehören von Felsen durchsetzte Wacholderhänge oder Hüllweiher in den Dörfern auf der Hochfläche. Als Teil des ostbayerischen Grundgebirges habe der Oberpfälzer Wald auch wegen seines etwas raueren Klimas einen ganz eigenständigen Charakter.Ebenso grundlegend für die Herausbildung eigenständiger Kulturlandschaften sind nach Schmalzls Worten auch die territorialen Verhältnisse vor der Säkularisation: "Diese sind in der Oberpfalz einheitlich, sie war Teil des Kurfürstentums Bayern." In Franken dagegen sei die Situation stark zersplittert.Neben den großen evangelischen Landgebieten der Markgrafschaft Ansbach und den Reichstädten mit großem Landgebiet wie Nürnberg und Rothenburg finden sich auch katholische Gebiete wie die Hochstifte Bamberg und Eichstätt oder das Schwarzenberger Land. "Für den geschulten Blick ist es auf den ersten Blick erkennbar, ob man sich in einem katholischen oder evangelischen Gebiet befindet - in Letzterem fehlen beispielsweise jegliche religiöse Flurdenkmäler. Für das Bamberger Land ist die noch verbreitete Bierkultur prägend, was sich an den allgegenwärtigen Sommerkellern zeigt, wo häufig auch selbst gebrautes Bier ausgeschenkt wird."