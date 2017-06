Vilseck. Zu einer geführten Wanderung durch die Vilsauen hatten die Vorsitzende des BLLV-Kreisverbandes Vilseck, Edith Ruppert-Groher, und der Vorsitzende des KV Sulzbach-Rosenberg, Martin Sekura, eingeladen.

In der Nähe der Burg Dagestein in Vilseck wurde vor drei Jahren die Vils aufwändig renaturiert. Die neu gestaltete Landschaft ist zu einem beliebten Erholungsgebiet geworden. Erste Erfolge sind sicht- und hörbar: Etwa 50 Vogelarten, darunter der Eisvogel, haben die Brutplätze angenommen. Adolfine Nitschke, die Leiterin des Kulturamts Vilseck, führte die Gruppe durch die Auenlandschaft und erläuterte dabei die Besonderheiten am Rande des Weges, den Werke von sechs internationalen Künstlern zieren.Zum Bedauern der Teilnehmer war nach einer knappen Stunde Eile geboten, denn ein Gewitter nahte. Die Gruppe erreichte gerade noch rechtzeitig den Pavillon, in dem ein Imbiss vorbereitet worden war. Martin Sekura ließ es sich dennoch nicht nehmen, nach dem Gewitter mit seiner Frau eine kleine Rundfahrt mit dem "Vilsecker Scheef" zu machen.