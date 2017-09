Amberg-Sulzbach. Der dritte und letzte Bauabschnitt der Erneuerung der Staatsstraße 2240 zwischen der Lauterachtalstraße (Staatsstraße 2235) und der Grenze der Landkreise Neumarkt und Amberg-Sulzbach beginnt am Montag. Nachdem dieser Abschnitt der Staatsstraße 2240 als sanierungsbedürftig und teils als "verbraucht" gilt, ist es laut einer Pressemitteilung das Ziel des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach, die bestehende Fahrbahn zu verstärken, ausreichende Fahrbahnbreiten herzustellen, die Entwässerungseinrichtungen zu sanieren sowie einen neuen ebenen und griffigen Fahrbahnbelag aufzubringen.

Dann wird asphaltiert Im Zuge des zweibahnigen Ausbaus der AS 23 (Schafhof) und der AS 24 (Pittersberg) wird der Verkehr aus Richtung Amberg und A6 unmittelbar ab dem Ende der Mitteltrennung bei Schafhof auf die Gegenfahrbahn schwenken. Die Baufirma wird im frei werdenden Bereich die noch fehlenden Entwässerungseinrichtungen des künftigen Mittelstreifens fertigstellen. Damit werden nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach die Voraussetzungen für die Ende September geplanten Asphaltierungsarbeiten geschaffen.

Der nun startende letzte Bauabschnitt umfasst eine Streckenlänge von rund 1,75 Kilometern. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 750 000 Euro. Da die komplette Fahrbahn erneuert wird, müssen nach Angaben des Staatlichen Bauamtes die Arbeiten unter Vollsperrung erfolgen. Diese mit der Verkehrsbehörde und der Polizei abgestimmten Vollsperrung zwischen Utzenhofen und der Landkreisgrenze von Neumarkt und Amberg-Sulzbach beginnt morgen und dauert voraussichtlich bis Mitte November an. Da aufgrund der Felssturzgefahr die Vollsperrung der Staatsstraße 2235 östlich von Kastl noch andauert, verläuft die Umleitung über die Staatsstraße 2235 nach Allersburg zur Kreisstraße AS 4, nach Hausen und von dort über die Kreisstraße AS 28 nach Kastl.Weiter über die B 299 geht es zur Kreisstraße NM 1 und zurück auf die Staatsstraße 2240 bei Prönsdorf. In der Gegenrichtung wird nach Angaben des Bauamtes analog umgeleitet. Utzenhofen ist während der Bauarbeiten nur von Norden anfahrbar.