Ursensollen. Auf der B 299 zwischen Amberg und Ursensollen vor der Auffahrt auf die Autobahn 6 kam es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zu langen Staus in beiden Richtungen. Grund war ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Der Fahrer (62) eines VW Golf aus Franken war laut Polizei von Ursensollen kommend nach links in die Autobahneinfahrt eingebogen und übersah dabei einen entgegenkommenden BMW-Lenker. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß frontal in die rechte Seite des Golf. Von den Helfern vor Ort aus Ursensollen wurden beide Männer erstversorgt. Die FFW leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.