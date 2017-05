Am frühen Donnerstagmorgen starten sie - die Wallfahrer, die bis Samstag singend und betend zu Fuß von Regensburg nach Altötting ziehen. Mehr als 4000 Teilnehmer dürften es beim Abmarsch sein - gut 500 davon aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach.

Auf etwa 8000 wird die Zahl der Pilger bis Samstag anwachsen, wenn sich Tag für Tag immer mehr Menschen dem Zug anschließen. Von Regensburg geht es am Donnerstag über Geiselhöring nach Mengkofen. Am Freitag führt der Weg über Dingolfing nach Gangkofen und weiter nach Massing. Am Samstag um 10 Uhr kommen die Wallfahrer nach etwa 111 Kilometern in Altötting an. Die Amberger Zeitung begleitet die Wallfahrt heuer mit drei Reportern - der eine war schon 20 Mal dabei, der andere auch schon ein paar Mal, ist aber evangelisch und der Dritte geht als Neuling mit. Per Live-Blog im Internet teilen sie ihre Erlebnisse, mit allen, die daheim geblieben sind. Sie lassen dabei Weggefährten zu Wort kommen und stellen Bilder ins Netz. Zu sehen ab Donnerstagmorgen unter