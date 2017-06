Patsch! Das war's dann mit der lästigen Staunzn. Das Frühstück auf dem Balkon konnte ungestört weitergehen. Doch dann kam Alfons Birner ein beunruhigender Verdacht.

Amberg/Hirschau. Gehört hatte er davon erstmals vor zwei, drei Jahren bei einem Urlaub in Südtirol. Dort, erinnert sich die Frau des Pensionärs noch recht genau, seien sie damals eindringlich vor der Tigermücke gewarnt worden. Die Stiche seien sehr schmerzhaft, würden sich schnell entzünden. Am besten gleich einen Arzt aufsuchen, hätten die Ratschläge damals gelautet.Dieser Warnungen erinnerte sich am Montagmorgen der Hirschauer und schaute sich seine nicht einmal kirschkerngroße, derangierte Beute genauer an. Sehr genau schließlich. Danach war er verunsichert. Beine, Flügel und Korpus des Insekts wiesen eine sich deutlich abzeichnende Streifenmaserung auf. Eine Asiatische Tigermücke, korrekt Aedes albopictus, also? Das Internet sollte weiterhelfen. Doch letztlich nährte das, was Birner dazu fand, seine Zweifel umso mehr. Fakt ist, dass diese ursprünglich tropische Stechmücke aus Ostasien im Zuge des immer regeren globalen Warenaustausches den Sprung nach Europa geschafft hat. Die Klimaerwärmung bringt es mit sich, dass die Tigermücke auch hier überleben kann. Das Insekt gilt als Überträger der tropischen Viruserkrankungen Gelbfieber, Zika und Dengue. Die nachgewiesenen Vorkommen in Europa beschränken sich bisher hauptsächlich auf den Mittelmeerraum, speziell Italien und die Küstenregionen von Frankreich und Spanien sowie der Balkanländer. Dabei bleibt es aber nicht, es wird eine Ausbreitung nach Norden beobachtet. Vereinzelte Exemplare der Tigermücke wurden laut entsprechender Veröffentlichungen schon in Baden-Württemberg und Thüringen nachgewiesen. Birner, pensionierter Polizeibeamter, ließ sein Verdacht keine Ruhe. Er wandte sich an die AZ. Die fragte beim Gesundheitsamt nach, und stellvertretende Leiterin Dr. Doris Holl brachte das Problem auf den Punkt: Vordringlich müsse geklärt werden, ob die in Hirschau totgeschlagene ominöse Stechfliege überhaupt eine Tigermücke sei.Sie bezweifle das aber eher, da Vorkommen hier bisher nicht nachgewiesen seien. Ihrem Haus fehle dazu aber die nötige Fachkenntnis. Das Insekt müsse zur exakten Bestimmung an eine kompetente externe Stelle weitergereicht werden. Der Hirschauer Mückenjäger gibt jedenfalls nicht auf. Er brachte die ihn beunruhigende Stechfliege am Dienstag selbst zum Gesundheitsamt und sein Anliegen dort vor. Jetzt ist das Insekt auf dem Weg ins brandenburgische Müncheberg.Auf Anraten der Behörde schickt Birner die tote Stechmücke an das dortige Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung. Dort wird ein sogenannter Mückenatlas geführt, um die Vorkommen und Ausbreitung wissenschaftlich zu dokumentieren. Voraussetzung ist da natürlich eine fachkundige Artenbestimmung.___Weitere Informationen: