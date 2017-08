"Europa ist das Oberland Deutschlands": Jonas beantwortet die Frage der Handpuppe und Europa-Expertin Schlauropa richtig. Ein anderer Junge weiß schon, dass Europa ein Kontinent ist. Um den geht es in diesem Jahr bei der Landkreis-Tour von Maxl, dem Spielebus.

Maxl, der Spielebus Seit 1983 gibt es Maxl, den Spielebus schon. Jeden Sommer tourt der knallrote Flitzer durch den Landkreis Amberg-Sulzbach. Er ist ein Kooperationsprojekt des Kreisjugendrings und der kommunalen Jugendarbeit des Landkreises.



Seit 2003 steht das Maxl-Programm jedes Jahr unter einem neuen Motto. Kinder zwischen sechs und elf Jahren lernen dabei spielerisch und kindgerecht interessante und aktuelle Themen kennen. Im vergangenen Jahr stand beispielsweise gesunde Ernährung auf dem Programm, 2015 Flucht und Vertreibung. Diesmal lautet der Slogan "Maxl auf Europa-Tour". Dabei nehmen die Buben und Mädels alles, was unseren Kontinent betrifft, genauestens unter die Lupe.



Insgesamt etwa 400 Kinder beteiligen sich an der Sommertour. Durchschnittlich kommen 15 bis 20 Teilnehmer pro Veranstaltung.



Dieses Jahr stehen während der Sommerferien 26 Ortschaften auf dem Tournee-Plan. Die Teilnahme ist kostenlos. Von 14 bis 17 Uhr finden die Aktivitäten in den jeweiligen Gemeinden statt. (ptfe/pcma)

Maxls Termine Montag, 14. August: Illschwang



Mittwoch, 16. August, Kastl



Donnerstag, 17. August, Sulzbach-Rosenberg



Freitag, 18. August, Ensdorf



Montag, 21. August, Birgland



Dienstag, 22. August, Neukirchen



Mittwoch, 23. August, Ammerthal



Donnerstag, 24. August, Freihung



Freitag, 25. August, Hirschau



Montag, 28. August, Edelsfeld



Dienstag, 29. August, Ursensollen



Mittwoch, 30. August, Freudenberg



Donnerstag, 31. August, Kümmersbruck



Freitag, 1. September, Hahnbach



Montag, 4. September, Rieden



Dienstag, 5. September, Auerbach



Mittwoch, 6. September, Schnaittenbach



Donnerstag, 7. September, Vilseck



Freitag, 8. September, Weigendorf



Montag, 11. September, Ebermannsdorf

Amberg-Sulzbach. (ptfe/pcma) "Zu Beginn heißt es, eine Grundidee von Europa zu vermitteln", erklärt Anita Kinscher, Erzieherin und Sprecherin der Handpuppe Schlauropa. Sie besucht mit Maxl, dem Spielebus, auch in diesem Sommer wieder alle Landkreis-Gemeinden. Erste Station ist Gebenbach. Auf dem Schulgelände treffen sich acht Kinder, um auf spielerische Art und Weise etwas Neues über Europa zu lernen.Zum Aufwärmen fertigen die Kinder Namensschilder in Form von Buttons an. Gemeinsam mit den Helfern schwingen sie das bunte Fallschirmtuch, das später auch als Flugzeug dient. "Hello, Ciao Bella und Grüezi": Sie lernen, sich in verschiedenen Sprachen zu begrüßen und finden heraus, wer schon in Italien, Spanien oder der Türkei war. Kinscher zeigt den Buben und Mädchen auf Kärtchen die Länder Europas mit deren Flaggen. Außerdem erarbeiten sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Staaten.Vor der Abreise bekommt jeder Teilnehmer einen Pass von Schlauropa, der dann an den jeweiligen Stationen abgestempelt wird. Nach einer kurzen Passkontrolle hebt das Flugzeug ab. In Kleingruppen fliegen die Teilnehmer quer über den Schulhof zu den einzelnen Stationen des Spielebusses.Los geht es mit einem selbst gedrehten Informationsvideo des Betreuer-Teams zum Thema. Darin bringt Schlauropa den jungen Zuschauern Grundsätzliches über Europa bei. Nach dem Kurzfilm meistern die Kinder bei einer virtuellen Schnitzeljagd mit dem Smartphone kleine Aufgaben: Sie machen Selfies und beantworten Fragen in einem Quiz zum vorher gesehenen Film.An einer anderen "Haltestelle" schneiden die Gruppen blaue Hände aus Tonpapier aus. Darauf werden Porträts geklebt, die bei einem Fotoshooting vor dem roten Spielebus entstehen. Die Buben und Mädchen sollen sich überlegen und auf den Papier-Händen notieren, was für sie Heimat bedeutet. "Deutschland ist mein Zuhause, weil wir vier Jahreszeiten haben und ich deshalb im Schnee spielen kann", schreibt ein Junge auf. Um Maxl in Erinnerung zu behalten, gestalten die Gruppen Postkarten mit Bändern und Aufklebern. Kinscher verrät, dass sie diese Karten im Laufe der nächsten Monate an die einzelnen Kinder schicken möchten.