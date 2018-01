Amberg-Sulzbach/Nürnberg. 10 966 Grundschüler haben 2017 in der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" gemacht. Die Besten dieser Aktion des Forums Sport der Metropolregion wurden jetzt im Freizeitbad Atlantis in Herzogenaurach geehrt. Zu ihnen gehört die Grundschule Kümmersbruck. 2016/17 haben sich 100 Schulen in der EMN an dem Projekt beteiligt: 44 Schulen aus Mittelfranken, 4 aus Unterfranken, 31 aus Oberfranken und 20 aus der Oberpfalz. Südthüringen, der EMN-Neuzugang, nahm mit einer Schule teil. Geehrt wurden die ersten drei Grundschulen in jeder Kategorie (Schülerzahl) geehrt. In der Sparte "teilnehmende Schulen mit mehr als 300 Schülern" holte sich Kümmersbruck den ersten Preis (500 Euro). Die Aktion wird 2017/18 fortgeführt: Bis 1. August können die EMN-Grundschulen mitmachen.