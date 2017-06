Ausgezeichnet werden Dr. Norbert Knorren Nichols für die Instandsetzung des ehemaligen Hammerschlosses in Hirschbach sowie Tanja und Peter Lutter für die Sanierung eines Ackerbürgerhauses in Kastl. Übergeben werden die Medaillen bei einer Feierstunde im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4, in München. Die Auszeichnung würdigt Verdienste in Denkmalschutz und -pflege.Minister Spaenle machte im Vorfeld der Veranstaltung deutlich: "Mit ihrem Einsatz helfen die Preisträger ganz wesentlich, die sicht- und begreifbare Geschichte Bayerns zu erhalten. Denkmäler sind lebendige Zeugen der Geschichte; sie geben unserer Heimat ihr Gesicht und stiften Identität." Die Träger der Denkmalschutzmedaille hätten sich "mit Kreativität und Ausdauer um die Denkmäler im Freistaat verdient gemacht". Die Ehrung würdige diesen "beispielgebenden Einsatz".Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil fügt hinzu: "Ich bin jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, wie vielfältig das Engagement der Träger der Denkmalschutzmedaille ist. Sie zeigen mit ihren Verdiensten die ganze Bandbreite der Denkmalpflege." Einzelpersonen, Familien und Vereine, die Denkmäler erhalten, ehrenamtlich Engagierte in der Bodendenkmalpflege, Denkmalvermittlung in den Medien - es gebe viele Möglichkeiten, sich in diesem Bereich einzubringen. "Denkmalpflege lebt vom Engagement vieler Begeisterter, sie ist ein Gemeinschaftswerk." Vorschläge für die Auszeichnung mit der Bayerischen Denkmalschutzmedaille machen die Regierungen, Bezirke, Landkreise, Kirchen, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und das Landesamt für Denkmalpflege.