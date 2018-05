Sie sind wieder unterwegs, die Altötting-Pilger aus dem Bistum Regensburg. Zu den rund 8000 Fußwallfahrern, die am Samstagvormittag auf dem Kapellplatz der oberbayerischen Stadt einziehen, gehören auch rund 1000 Gläubige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach.

Sie waren am Donnerstag in Regensburg gestartet und drei Tage lang - quer durch Niederbayern - rund 111 Kilometer betend und singend nach Altötting gezogen. Am Freitag absolvierten sie die längste Etappe: 49 Kilometer von Mengkofen nach Massing, Abmarsch: 3 Uhr. Am Samstag überqueren die Wallfahrer bei Altötting den Inn.