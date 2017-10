"Wir alle hoffen, dass ihr in eurer neuen Funktion etwas an den Schulen voranbringt", sagte Albert Semmler , Beratungslehrer beim Schulamt, zu den neuen Schülersprechern. Die Verantwortlichen aus den Klassen 8, 9 und 10 sind hoch motiviert. Durch regelmäßige Treffen wollen sie in Kontakt bleiben. Ideen bringen sie reichlich mit. Ein "Wohlfühlklima" wollen sie schaffen, in dem sich niemand ausgegrenzt fühlt.Wichtig sei vor allem die Integration von Flüchtlingen, die zu oft ausgeschlossen würden. Das könne zum Beispiel über gemeinsame Veranstaltungen gelingen. Aber auch für die "Kleinen" wollen die ehemaligen Klassensprecher da sein - als Ansprechpartner für die Fünftklässler, die mit dem neuen Umfeld noch überfordert sind.Die Schülermitverantwortung ist mittlerweile nicht mehr aus dem Lehr- und Lernalltag wegzudenken - vielen Schülern fällt es leichter, mit Jugendlichen zu reden als mit Lehrern. In überregionalen Treffen beraten sich die Sprecher aber auch mit Kollegen aus ganz Bayern zu Themen wie Lehrplan, Lehrerausbildung und Mitbestimmung.