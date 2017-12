Amberg-Sulzbach. Was ist eine Bauwagenparty? Ältere wissen das wohl nicht. Aber es scheint lustig und cool zu sein, wenn vierrädrige Langanhänger auf eine Wiese gezogen werden und dort im kalten März der Punk abgeht. Dumm nur, wenn sich im Umfeld des Festes gewalttätige Szenen abspielen.

Zunächst pirschte sich die Amtsrichterin Julia Taubmann an die Rahmenszenerie heran. Die sah so aus: Zwei Bauwagen, aufgefahren an einem Wiesengrundstück bei Ursen-sollen und Mittelpunkt einer Feier von jungen Leuten. Die meisten von ihnen kannten einander nicht. Das erschwerte die spätere Beweisaufnahme in einem Prozess, zu dem die Überschrift "Zwei gegen fünf" hätte lauten können.In einer Märznacht dieses Jahres verließen zwei Männer, 27 und 28 Jahre alt, gegen 2.30 Uhr zusammen mit einer weiblichen Begleiterin die Bauwagen-Fete und traten den Heimweg an. Zu Fuß, in absoluter Dunkelheit und durch einen angrenzenden Wald. "Es war stockfinster", hörte die Richterin nun von einem der Angeklagten und wunderte sich, wie man da überhaupt durch forstliches Gelände und ohne Mondschein auf schmalem Pfad vorwärts kam.Diese Frage blieb unbeantwortet. Andere auch. Die Gruppe der Nachtwanderer wurde, wie sich ergab, von fünf jungen Männern verfolgt, die in dem Bauwagen mitgefeiert hatten. Dort schon soll die junge Frau von einem aus der Verfolgermannschaft beleidigt worden sein. Das geschah erneut, als die fünf Männer auf die drei Leuten trafen.Als Tatsache konnte gelten. Die junge Dame wurde diesmal nicht nur beleidigt. Sie erhielt derbe Schläge und fand sich weinend auf dem Waldboden wieder. Das mochten ihre zwei Begleiter keinesfalls dulden: Sie schritten zur sogenannten Nothilfe und schlugen zu. "Eigentlich", wie einer von ihnen erzählte, "nur im Rahmen eines Handgemenges."Die Realität, aufgelistet von Staatsanwältin Franziska Meinl, sah etwas anders aus. Es gab, so die Protokolle, fünf Verletzte. Von Kieferbruch war die Rede, Prellungen, Schürf- und Platzwunden standen in der Liste. Massiv ausgeübte Gewalt allerdings mochte einer der mutmaßlichen Täter nicht bestätigen. Fußtritte seien nicht ausgeteilt worden, unterstrich er. Sein mit auf der Anklagebank sitzender Freund schwieg.Schwieriger Fall, Nicht aufzuhellen aufgrund der am Tatort herrschenden Finsternis. Nicht zuletzt deshalb, weil die teils übel zugerichteten jungen Männer nicht klar sagen konnten, von wem genau sie Blessuren erhalten hatten. Nach fünf Stunden Prozess stand fest: Die Beschuldigten hatten zu einem großen Teil ihrer weiblichen Begleiterin Nothilfe geleistet. Alles weitere, so die Richterin, sei wohl gewissermaßen im Kampf Mann gegen Mann geschehen. Im dunklen Wald und an einem steilen Hang. Später aber auch neben einer Straße, wo ein Auto mit Verstärkung für die fünf Partybesucher eintraf.Blieb die Vermutung: Beide Beschützer der Dame hatten sich gegen die Übermacht wacker geschlagen. Gegen sie, vorher nie vor Gericht, wurde das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt. Warum diese Auflage? Alles, was nach der Bauwagenparty geschah, war doch nicht als reine Nothilfe einzustufen.