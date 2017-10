"Ich hab mich so geärgert. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn ich das erzähle, kommt es wieder hoch." Bernhard Wächter ist richtig sauer. Der Poppenrichter hat Ärger mit der Telekom. Mit einem Blitzschlag fing es an.

30 Minuten gewartet

Im Schnitt 40 Sekunden

Das sagt die Verbraucherzentrale Ärger mit der Telekom ist kein Einzelfall: "Uns erreichen immer wieder Beschwerden zu Telekommunikationsanbietern, darunter ist auch die Telekom", sagte Katharina Grasl, juristische Sachbearbeiterin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Die Gründe für die Beschwerden sind vielseitig: Sie drehen sich um den Vertragsabschluss, um Probleme mit der Verfügbarkeit der versprochenen Leistung oder um den Service.



Verbraucher sollten sich im Falle des Ausbleibens der Leistung zunächst an ihren Anbieter wenden und versuchen, die Ursache zu klären. Liegt die Ursache im Verantwortungsbereich des Anbieters, kann also ausgeschlossen werden, dass die Ursache beim Verbraucher selbst liegt, sollte dem Anbieter eine Frist zur Leistung gesetzt werden. Dauert der Ausfall längere Zeit an, sollten Verbraucher eine Gutschrift für diesen Zeitraum von ihrem Anbieter verlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Einzelfall bei einem länger andauernden Ausfall auch eine fristlose Kündigung in Betracht kommen. Voraussetzung ist aber, dass zunächst eine Frist zur Leistung gesetzt wurde und diese Frist fruchtlos verstrichen ist. Darüber hinaus müsste das Festhalten an dem Vertrag für den Verbraucher unzumutbar sein. Ob das tatsächlich der Fall ist, hängt immer von den Umständen des Einzelfalls ab.



Ob drei Wochen ohne Telefon zumutbar sind, darüber kann Grasl keine Auskunft geben. "Es gibt keine Vorgaben, welcher Zeitraum im Falle eines Ausfalls noch zumutbar ist. Hier sind immer die Umstände des Einzelfalls ausschlaggebend." (roa)

Ursache war ein Systemfehler, der wiederum einen anderen Fehler ausgelöst hat. Und das hat länger gedauert. Telekom-Sprecherin Stefanie Halle

Poppenricht. Der schlug eigentlich beim Nachbarn ein, trotzdem flog bei Wächters der FI-Schalter. Obwohl er wieder eingelegt wurde, funktionierten danach Telefon und Internet nicht mehr. "Power leuchtete rot. Service leuchtete grün, darunter stand: Bitte warten." Das tat er. Ganze drei Wochen.In dieser Zeit blieb Bernhard Wächter natürlich nicht untätig. Am Tag nach dem Blitzschlag wollte er in einer Telekom-Filiale den Router tauschen, da er die Vermutung hatte, dass er defekt sei. Das ging aber nicht. "Mir wurde gesagt, dass das ein Mietgerät ist. Das wird nicht getauscht. Außerdem müsste ich sowieso warten, bis ein Techniker kommt." Mit einem Anruf bei der Telekomhotline erhielt er einen Termin. Doch mit einer SMS wurde dieser wieder abgesagt. Wächter rief hinterher, "ich ließ es mindestens 30 Mal läuten, keiner ging ran". Er schrieb eine Nachricht zurück, eine Antwort kam nicht. Am Tag danach rief Bernhard Wächter wieder an. "Keiner konnte mir sagen, warum der Techniker nicht gekommen war und keiner sich seitens der Telekom gemeldet hatte".Wächter erhielt das Versprechen, dass zumindest ein neuer Router zugeschickt wird, mitsamt einem Techniker. "Wie leider schon zu erwarten war, ist nichts angekommen und auch keine SMS bei mir eingegangen." Ein wiederholtes Nachrufen brachte folgendes Ergebnis: Der Routerversand wurde storniert. "Warum konnte mir niemand sagen. Ich wäre beinahe ausgeflippt." Unzählige Male wählte er die Nummer der Telefonhotline, immer wieder hatte er andere Mitarbeiter am Rohr, jedesmal hörte er neue Aussagen. "Außerdem hängt man teilweise bis zu 30 Minuten und mehr in der Warteschleife. Ich kann diese Musik nicht mehr hören." Als ihm letztendlich ein kleiner Ersatz-Router zugeschickt wurde, erschien im Display "No service". Er fragte nach und erhielt die Aussage, dass die 30-GB-Datenkarte nicht freigeschaltet wäre. Er bekam zugesichert, dass eine Neue zugeschickt werden würde. "Weder die bisherige wurde freigeschaltet, noch habe ich eine neue erhalten", sagte Wächter. Das Hin und Her ging ganze drei Wochen. Bis schließlich zufällig in der Nachbarschaft ein Techniker zugange war, den Bernhard Wächter bat, sich seines Problems kurz anzunehmen. "Das war eine Sache von drei Minuten. Dann ging alles wieder."Vonseiten der Telekom entschuldigte man sich für diesen Vorfall. "Keine Frage: Die Störung war ärgerlich und wir können den Unmut des Kunden verstehen", sagte Sprecherin Stefanie Halle.Generell würde die Telekom alle Callcenter selbst betreiben und mit 15 000 Mitarbeitern eine Rund-um-die Uhr-Erreichbarkeit sicherstellen. "Die Wartezeit beträgt im Schnitt nur noch 40 Sekunden." Bei längeren Wartezeiten biete die Telekom die Option, sich zurückrufen zu lassen. Dennoch müsse man zu bestimmten Tageszeiten mehr Geduld mitbringen. "Das ist vor allem abends der Fall, wenn die Leute von der Arbeit kommen. Dann ist der Rückruf-Service zu empfehlen oder man weicht auf andere Tageszeiten aus", sagte Halle. Feste Ansprechpartner würden bei längeren oder aufwendigeren Störungen benannt.In Bernhard Wächters Fall eruierte sie die Ursache für das Problem: ein Systemfehler, der wiederum einen anderen Fehler ausgelöst hat. "Und das hat länger gedauert. Wir haben uns bei dem Kunden entschuldigt, und er hat auch eine Gutschrift der Grundgebühren erhalten", so die Sprecherin. Etwaige Verdienstausfälle könnte er schriftlich einreichen. "Wir prüfen jeden Fall."Der Poppenrichter hat mit dem Unternehmen schon abgeschlossen. "Ich habe alle Verträge gekündigt."