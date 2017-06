Warum in einer Scheune in Ehenfeld am Montag Feuer ausgebrochen ist, war auch am Tag danach noch nicht geklärt. Der Schaden ist wohl etwas geringer, als zunächst angenommen, die Polizei spricht inzwischen von rund 200000 Euro. Er wäre aber noch viel größer gewesen, wenn nicht so viele Menschen beherzt angepackt hätten: Davon ist zumindest Tierarzt Tobias Guggenmos überzeugt.

Katastrophe verhindert

Unterstützung aus der Luft

Da haben wirklich alle ineinandergegriffen, mit großem persönlichen Einsatz. Tierarzt Tobias Guggenmos

Ehenfeld. (eik/san) Er war einer von mehreren Veterinären, die sich um die rund 70 Rinder am Brandort kümmerten. Vier der Tiere habe man nottöten müssen: Ihre Brandverletzungen waren nach Auskunft des Tierarztes so gravierend, dass sie nicht zu retten waren. "Da steht der Tierschutz im Vordergrund", erklärte Guggenmos. Während man schwerstverletzte menschliche Brandopfer ins künstliche Koma legen könne, damit sie ihre Schmerzen aushalten können, sei dies bei Tieren nicht möglich.Den anderen Rindern "geht es den Umständen entsprechend gut", bilanzierte der Veterinär am Tag danach. Drei oder vier von ihnen hätten Brandverletzungen, die nicht so gravierend seien. "Das werden wir in den Griff kriegen", wobei dies noch zwei, drei Wochen in Anspruch nehmen könne.Ein großes Kompliment zollte Guggenmos allen, die in Ehenfeld im Einsatz waren - und damit "wirklich eine große Katastrophe" und damit auch noch größeren Schaden verhindert hätten: "Da haben wirklich alle ineinandergegriffen, mit großem persönlichen Einsatz", von den Menschen aus dem Dorf bis zur Feuerwehr. Letztere kämpfte mit 81 Kräften gegen die Flammen. Beteiligt waren nach Auskunft von Kreisbrandrat Fredi Weiß die Wehren aus Freihung, Thansüß, Massenricht, Ehenfeld, Hirschau, Schnaittenbach und Großschönbrunn, dazu die Unterstützungsgruppe der Örtlichen Einsatzleitung. Mit weiteren Kräften, von Polizei bis BRK, summierte sich die Zahl der Helfer laut Weiß auf insgesamt 102: "Das hat alles gut geklappt." Gegen 21 Uhr sei der Brandort mit Hilfe eines Kettenbaggers abgeräumt gewesen.Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Oberpfalz ist der Schaden wohl etwas geringer als zunächst geschätzt: Der Verlust der abgebrannten Scheune, von Rundheuballen und Silage summiere sich auf etwa 200000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache seien noch nicht abgeschlossen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es aber nicht.Wie massiv dieser Einsatz war, zeigt eine Anmerkung des Kreisbrandrats: "Mit der Löschwasserversorgung waren wir an der Grenze." Vorsichtshalber habe man noch einen 60-Kubikmeter-Löschwasser-Behälter aus dem Dorf genutzt. Unterstützung bekam die Feuerwehr auch von oben - mit Luftbildern der Beobachter, die wegen der akuten Waldbrandgefahr im Landkreis zufällig mit dem Flugzeug in der Nähe waren.Auch BRK-Einsatzleiterin Joanna Sladki lobte das Zusammenwirken aller Rettungskräfte und die Hilfsbereitschaft der Ehenfelder. Die Schnelleinsatzgruppe Betreuung des BRK verpflegte auch die Einsatzkräfte und die vielen Helfer, angesichts der Hitze vor allem mit Getränken. Als das BRK Nachschub an Essen organisierte, spendierte das Kaufland Sulzbach-Rosenberg Wurst und Semmeln. "Das ist wirklich nicht selbstverständlich", freute sich Sladki.