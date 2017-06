Der Mann ist von Berufs wegen ständig mit der Anwendung von Gewalt konfrontiert. Das nahmen die Richter informatorisch zur Kenntnis. Was sie allerdings beschäftigte, waren Übergriffe des 40-Jährigen im privaten Bereich. Nach einer Reihe von Vorstrafen schickte ihn die 3. Strafkammer jetzt hinter Gitter.

Amberg-Sulzbach. Mit dem Urteil, das auf zehn Monate ohne Bewährung lautete, wird der Vater dreier Kinder nun wohl unweigerlich seinen Job verlieren.Er arbeitete seit anderthalb Jahrzehnten als Nahkampfausbilder bei Soldaten, ohne dabei selbst Armeeangehöriger zu sein. In einem Berufungsprozess vor der 3. Strafkammer des Landgerichts ließ er eine Dolmetscherin übersetzen, dass er sein Leben in den Griff bekommen habe, seit einiger Zeit weder Drogen noch Alkohol konsumiere. Daraufhin fragte Staatsanwalt Oliver Wagner: "Sie leben seit 20 Jahren in Deutschland. Trotzdem brauchen Sie eine Übersetzerin?"Während der dreistündigen Verhandlung wurde offenkundig; Der geschiedene Mann hängt an seiner Ex-Ehefrau. "Vielleicht kann das Gericht ihm deutlich machen, dass es noch andere Frauen auf der Welt gibt", sagte seine Bewährungshelferin. Der Kammervorsitzende Gerd Dreßler schmunzelte und entgegnete: "Sicher wahr. Aber das ist nicht unsere Aufgabe."Um was es ging, war in dieser zweiten Instanz rasch nachgezeichnet: Die Ex-Frau wurde körperlich misshandelt, trotz richterlichen Verbots nach dem Gewaltschutzgesetz begab sich der 40-Jährige zu deren Wohnung, wollte vordringen, warf auch eine Postkarte mit Drohungen in den Briefkasten. Hinzu kam: Der Mann war ohne Führerschein unterwegs, hatte wieder einmal Crystal Speed konsumiert und führte eine Waffe im Kofferraum mit sich. Eine Fahrerlaubnis besaß er schon seit Jahren nicht mehr.Das Amtsgericht hatte zehn Monate verhängt und ins Urteil geschrieben, dass es nach dreimaliger Bewährung keine erneute "letzte Chance" mehr geben könne. Doch die müsse gewährt werden, hörte die Strafkammer von der Verteidigerin Narine Schulz. Zumal der Angeklagte unterdessen sein Leben grundlegend geändert habe. Im Klartext: "Weder Alkohol noch Drogen, ein geordnetes Verhältnis zu seiner Ex-Frau." Mithin alles sehr positiv für die Zukunft.Bei erneuter Bewährung würde sich die Justiz unglaubwürdig machen, konterte der Staatsanwalt und verlangte für den Angeklagten, der sechs Vorstrafen mitbrachte, zehn Monate ohne Bewährung. Diesem Antrag schloss sich die Kammer an. "Sie haben Ihre letzte Chance missbraucht", unterstrich Richter Gerd Dreßler.Für den 40-Jährigen geht das Urteil an die Existenz, Der im Landkreis wohnende Mann, vor zwei Jahrzehnten aus Russland übergesiedelt, wird nun wohl seinen Job verlieren. Er bangt um die Kontakte zu seinen Kindern und muss befürchten, dass mehrere Bewährungen widerrufen werden. Im schlimmsten Fall müsste er dann wohl über drei Jahre Haft absitzen. Die Strafkammer nahm es zur Kenntnis. Gleichwohl aber gelangte der Vorsitzende zur Auffassung: "Sie sind emotional angriffslustig und Ihre Beteuerungen, das Leben nun endgültig in geordnete Bahnen zu bringen, glauben wir nicht."