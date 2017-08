Nach dem Sturm und Hagel am Freitagabend kehrte Ruhe auf dem Frohnberg ein: Pfarrvikar Preitschaft lud zu einer halben Stunde "Danke und Bewusstwerden" ein.

Gebet im Kerzenschein

Der Weihrauchritus

Hahnbach. Unter Preitschafts Leitung sangen die Mädchen von "Voices" mit Irene Klier an der Gitarre und am E-Piano mit vielen Besuchern Lieder aus Taizé. Sabrina Gebhard begleitete auf der Querflöte. Preitschaft sowie Lukas Freisinger vom Burschenverein und Katharina Maul von der Mädchengruppe trugen Texte vor.In der hauptsächlich von Kerzen erleuchteten Wallfahrtskirche grüßte vor dem Altar eine Ikone der Gottesmutter hinter einem siebenarmigen Leuchter, einer Menora mit dem Lebensbaum und einem Seraphim.Pfarrvikar Preitschaft eröffnete die gute halbe Stunde "Danke und Bewusstwerden" mit "Auf die Seele hören" von Hildegard von Bingen. Das "Gebet des alternden Menschen" von Theresa von Avila ging der Lesung aus dem Johannesevangelium voraus - mit der klaren Aufforderung: "Liebt einander, wie ich euch geliebt habe". Den Texten "Manifest der internationalen Optimisten", "Eigenartig, dass Gott uns trotzdem liebt" und dem "Wolf in uns" folgten die Fürbitten für Kirche und Welt.Eigene Anliegen in Form von Weihrauchkörnern durften die Gläubigen im Weihrauchritus vor dem Altar in Wohlgeruch aufgehen lassen. Das gemeinsame Vaterunser, ein Segenswunsch, der Segen und das gesungene Magnificat aus Taizé beendeten die nächtliche Meditation.

Hahnbach . Gewohnt perfekt sang der Gemischte Chor Hahnbach unter Andreas Hubmann beim gut besuchten Vorabendgottesdienst auf dem Frohnberg. "Liebe macht schön" wusste Pfarrer Christian Schulz. Natürlich meine er primär die "innere Schönheit", die durch "Liebe, Barmherzigkeit, Geduld und Versöhnung" entstehe. Allerdings gelte auch das Gegenteil - nämlich, dass Egozentrik, Selbstverliebtheit, ja das Böse den Menschen entstellten. Die Seele, die bleibe, sollte mindestens so viel Pflege erfahren, wie das vergängliche Spiegelbild. Dann würden "Herz, Gedanken und Taten eine innere Schönheit, die aufstrahlt und für die Ewigkeit blüht" erschaffen.