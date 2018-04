Nachhaltigkeit, interkommunales Denken. Diese Grundwerte beschwört der Naturpark Hirschwald. Um das geplante Info-Zentrum geht es dann aber nicht.

Einiges auf der Wunschliste Zukunftsträume wie die Gestaltung einer Genuss- und Erlebnis-Radtour, die Aktion "Klimafreundliches Reisen" und verstärkte Förderung der Regionalvermarktung, für die sie relevante Partnerbetriebe gewinnen will: Naturpark-Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager hat einiges auf ihrer Wunschliste.



Barbara Hernes, die der Naturpark künftig als Ganztagskraft beschäftigen kann, erläuterte ihre deutlich ausgeweitete Arbeit im Seniorenmosaik. Damit will man möglichst umfassende Hilfe, Unterstützung und Infos an die Gemeindebürger und ihre eventuell pflegenden Angehörigen geben. Ziel sei, Senioren möglichst lange in der gewohnten Umgebung zu belassen.



Beim Angebot "Alt werden zu Hause" nimmt die Nachfrage laut Hernes deutlich zu. Förderung der Nachbarschaftshilfe oder Wohnraumberatung sind laut Hernes weitere Angebote. Hernes führte als besonderen Service auch den stark nachgefragten Fahrdienst für Senioren in Ebermannsdorf, Ensdorf und Kümmersbruck an. (usc)

Amberg-Sulzbach. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", bilanzierte Markus Dollacker, Vorsitzender des Naturparks Hirschwald, bei der Hauptversammlung und lenkte in seinem Bericht den Blick auf den Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) des Naturparks, der heuer zehn Jahre alt wird. Der Status Naturpark sichere eine dauerhafte Förderkulisse, lautete das Credo. Wichtig sei dabei die interkommunale Zusammenarbeit bei der nachhaltigen Regionalentwicklung. Als Beispiele nannte Dollacker das beim Naturpark angesiedelte Seniorenmosaik, den Breitbandausbau, Gewässerentwicklungskonzept und die Archivpflege.Für ein gemeinsames Infozentrum sei hingegen noch keine Lösung innerhalb der Mitgliedskommunen gefunden worden. Der Vorstand spricht sich laut Dollacker mehrheitlich für Waldhaus aus. Vorteile seien die zentrale Lage, der Bekanntheitsgrad und Synergieeffekte mit bestehenden Einrichtungen. "Nachdem keine Einigkeit in den Markt- und Gemeinderäten erzielt werden konnte, wird das Projekt zurückgestellt", sagte Dollacker enttäuscht. "Ein Infozentrum wäre ein zukunftsweisendes Erkennungszeichen", so seine Einschätzung. Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager legte eine umfangreiche Leistungsbilanz für 2017 vor. Schwerpunkte waren Umweltbildung und Erholungsfunktion, Regionalentwicklung und Kooperationen, Förderprojekte nach der Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie. Sie ging auf Angebote für Kinder wie Hirschwald-Olympiade, geführte Wanderungen für Gruppen, auch zu den acht Kunstwanderstationen, Gestaltung von Infotafeln des "Infopoints Biodiversität" in Amberg und Beschilderung von Übersichtstafeln an großen Wanderwegen, die bis 30. September fertig sein sollen.Der Naturpark Hirschwald werde sich nach Lautenschlagers Aussage verstärkt um den Arten- und Naturschutz kümmern. Darunter falle der Bau von zwei Fledermaustürmen im Bereich der Gemeinden Kastl und Schmidmühlen. Für Kinder sei einen Klassensatz Entdeckerwesten mit Zubehör wie Kompass oder Insektenfalle angeschafft worden. Für Sonntag, 3. Juni, kündigte Lautenschlager einen Naturparktag auf dem Amberger Marktplatz an.