Neues "Projekt Kettcar" an grundschulen in Hirschau und Kümmersbruck

Amberg-Sulzbach. Erster Führerschein im Alter von sieben, acht Jahren? Die Erst- und Zweitklässler der Hirschauer und Kümmersbrucker Grundschule haben ihn demnächst. Sie nehmen am "Projekt Kettcar" teil. Zum Auftakt in der Hirschauer Schulaula scharten sich um Rektorin Birgit Härtl und die Schüler rund ein Dutzend Ehrengäste, darunter der Ideengeber des Projekts, Hermann König. Ein unterhaltsames musikalisches Programm, gestaltet von den Schülern, umrahmte die Reden.

Feuer und Flamme sei man gewesen, als König sein Projekt im Herbst vorgestellt hat, bekannte Konrektorin Susanne Kasberger. Eine Schnupperstunde habe gezeigt, dass die Kinder Spaß daran haben: "Und was Spaß macht, bleibt im Gedächtnis." Der Unfalltod eines Schülers der Egenberger Schule, an der König unterrichtete, sei 1974 der Anstoß gewesen, für seine geistig behinderten Schüler ein Verkehrserziehungskonzept zu entwickeln. König sprach von elementarem Sozial- und Verkehrsverhalten für Regelschüler der ersten und zweiten Klasse. Sie sollen Unfälle vermeiden, defensives Verhalten erlernen und erleben, in räumlichen Grenzen in eine soziale Gemeinschaft eingebunden zu sein.In der Praxis dürfen sich die Kinder mit den Kettcars in einem mit Dachlatten begrenzten Raum frei bewegen. Es gibt nur eine Regel: "Keinen Unfall bauen!" Nach und nach werden die Anforderungen erhöht, etwa durch Engstellen, Sichthindernissen sowie Reagieren auf akustische Signale. Zum Abschluss erhalten die Schüler einen Kettcar-Führerschein.Dass die Schulen in Hirschau und Kümmersbruck mit je 14 Fahrzeugen ausgestattet sind, ist der Sparkasse Amberg-Sulzbach zu verdanken. Ihr Vorstand Werner Dürgner sagte, sein Haus unterstütze das Projekt mit 7000 Euro und stelle jährlich weitere 3500 Euro zur Verfügung, damit weitere Schulen einsteigen können. Auf viele Bewerbungen für 2019 hoffte Schulrat Stephan Tischer.Kümmersbrucks Bürgermeister Roland Strehl berichtete, der Gemeinderat habe den Kauf zweier weiterer Kettcars, "ein schwarzes und ein rotes", beschlossen. Nach den Worten von Rektorin Eva Hampel lässt sich mit dem Kettcar-Projekt das oberste Bildungsziel der Bayerischen Verfassung umsetzen, da Kopf, Herz und Hand geschult würden.Gernot Schötz (Verkehrswacht Amberg) und Hubert Ritz (Verkehrswacht Hirschau) sahen darin einen wertvollen Beitrag, um die Verkehrssicherheit der Kinder zu erhöhen.