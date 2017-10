Zurück zur Natur heißt die Devise auf einer ganz besonderen Baustelle im Bereich Vilseck: Nahe des Ortsteils Schlicht wird derzeit die Vils ökologisch umgestaltet.

Die Arbeiten unter Regie des Wasserwirtschaftsamts Weiden haben Mitte September begonnen. Der einst begradigte Fluss wird in diesem Abschnitt auf einer Länge von 216 Metern wieder in einen naturnahen Zustand zurückversetzt, wie die Behörde in einer Presseinfo erläutert. Aufweitungen und Mäander sollen Fischen und anderen wasserbewohnenden Tierarten künftig einen besseren Lebensraum bieten. Dazu werden viele naturnahe Strukturen in den begradigten Gewässerlauf eingebaut - zum Beispiel breite und enge Stellen, Kurven, Gumpen, schnell und langsam fließende Bereiche. Zur Hochwassersicherheit werden aber auch Vorland abgegraben und der alte Gewässerlauf als Flutmulde ausgebildet. Dieses Vorhaben folgt nach Mitteilung des Wasserwirtschaftsamts den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie, die dazu dienen, den guten Zustand der Gewässer wiederherzustellen. Sie ist in den Wassergesetzen des Bundes und der Länder verankert. Verantwortlich für Planung und Umsetzung ist das Wasserwirtschaftsamt Weiden. Ausführende Firma ist die Firma T.E.R.A. aus Bodenwöhr. Die Kosten liegen bei rund 80 000 Euro und werden vom Freistaat Bayern getragen.