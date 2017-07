Der Berggasthof in Ebermannsdorf ist seit Anfang Juli geschlossen. Pächterin Anita Greger hat vorübergehend den Betrieb eingestellt. "Wegen defekter Gasöfen in der Küche", teilt sie auf einem Aushang mit, der indirekt die Gemeinde als Vermieter zur Behebung der Mängel auffordert. Allein dadurch ist dem Leser klar: Hier raucht's gewaltig.

Oft nur kaltes Essen

"Peinlich" für die Wirtin

Stichflamme verletzt Helfer

Ebermannsdorf. "Da wir für die Arbeitssicherheit unserer Angestellten nicht mehr garantieren können, sind wir zu diesem Schritt gezwungen", heißt es auf dem DIN-A4-Zettel an Eingangstür und Fenstern noch deutlicher, der eine Wiedereröffnung erst nach Beseitigung des geschilderten Zustands ankündigt. "Bis dahin bleiben uns leider die Hände gebunden", bedauert das "Berggasthof-Team", für das sich Anita Greger nun an die AZ wandte, um aus ihrer Sicht mehr über die Sache zu erzählen.Schließlich wundern sich nach ihrer Auskunft auch viele Gäste über diese Entwicklung, die in eine mit Rechtsanwälten geführte Auseinandersetzung mit der Gemeinde Ebermannsdorf mündete. Letztere hat mit jüngstem Schreiben die Pächterin aufgefordert, "die Gaststätte unverzüglich wieder zu öffnen und vertragsgerecht zu betreiben". Darin steht auch, dass es Ersatz für einen sechsflammigen Gasherd geben soll, der laut Greger seit Wochen ein Streitpunkt war, weil zwei der sechs Brennstellen trotz mehrfacher Reparaturen - von der Gemeinde bezahlt - immer wieder kaputt gegangen seien. Im Grunde das gleiche Problem bestehe am zweiten Ofen mit ebenfalls zwei von vier Flammen.Ein "vernünftiges Arbeiten", sprich Kochen im nötigen Umfang für die Gaststätte mit über 200 Sitzplätzen, ist so nicht möglich, sagt die Pächterin, die deshalb nach eigener Auskunft teils nur noch kaltes Essen servieren konnte. Bis heute würden die Öfen nicht vollständig funktionieren, könnten praktisch jederzeit zumindest teilweise wieder ausfallen, was es schwierig bis unmöglich mache, größere Gruppen sicher zu versorgen.Greger musste nach eigenen Worten schon an die Tische treten und den Gästen sagen, dass ihre Bestellung nicht mehr (weiter) zubereitet werden kann, weil mehrere Herdplatten nicht funktionierten. Reichlich "peinlich", so empfindet es die Wirtin selber, die aber Verständnis dafür haben musste, wenn Gäste die Nase rümpften, enttäuscht wieder gingen (und teils auch nicht mehr kamen). Traurig und mittlerweile erbost ist Anita Greger darüber, dass diese Situation nicht schon vor Monaten behoben wurde. Schließlich habe in all der Zeit auch ihr Ruf gelitten. Erst jetzt, seit der Schließung, sei mehr Bewegung in die Sache gekommen. "Ich habe mich entschieden, ich gehe jetzt den harten Weg", sagt Greger, die damit mehr Druck auf die Gemeinde aufbauen wollte, um statt permanenter Reparaturen adäquaten Ersatz für die Öfen zu bekommen.Ende Juni gab es nach ihrer Auskunft eine gefährliche Situation, als eine Stichflamme aus einer der Gasbrennstellen herausgeschossen sei und eine Küchenhilfe am Arm leicht verletzt habe. Außerdem hätten die Mitarbeiter zum Anheizen der tief gelegenen Backröhren - mit dem Feuerzeug von Hand - regelrecht am Boden kriechen müssen, nur weil die automatische Zündfunkensteuerung meist nicht funktioniere. Auch darin sieht Anita Greger eine nicht mehr zumutbare Gefahr für ihre Leute.In einem Schreiben an Bürgermeister Josef Gilch, das sie in Kopie auch an alle Gemeinderäte sandte, spricht die Wirtin von drohenden "Gasverpuffungen" und kündigte auch deshalb die vorübergehende Schließung an. "Da von Ihrer Seite anscheinend kein Interesse besteht, unter welchen Umständen wir den von Ihnen an uns verpachteten Berggasthof betreiben", grollt Greger zur Begründung gleich im ersten Satz. Jetzt beharrt sie darauf, den sechsflammigen Herd ersetzt und den vier- flammigen samt Backteil so wiederhergestellt zu bekommen, dass Risiken für Personal und Geschäft ausgeschlossen sind. (Hintergrund)

Bürgermeister sieht "Entgegenkommen"

Ebermannsdorf. (ath) Im Gegensatz zu Anita Greger wollte Ebermannsdorfs Bürgermeister Josef Gilch beim Thema Berggasthof nicht in die Details einsteigen, sprach nur von "Unstimmigkeiten mit Küchenmaschinen". Allerdings betonte er, dass die Gemeinde zur Behebung "all ihren Verpflichtungen nachkommt und das weit darüber hinaus tut". Laut Vertrag sei nämlich die Pächterin für den Unterhalt der Geräte zuständig; dennoch sei man ihr mit Reparaturen "großzügig entgegengekommen". Auch früher schon habe die Gemeinde das "immer so gehalten und wird es weiter so machen, aber es gibt Grenzen", sagte der Bürgermeister. "Wir verwalten Steuergelder", nannte er einen Grund und betonte, dass eine Gemeinde "allgemein gesprochen nicht jeden Wunsch eines Bürgers erfüllen kann". Das sei nicht machbar, "wir können nur das Geld ausgeben, das wir haben".Schon länger StreitEbermannsdorf. (ath) Als Anita Greger im Herbst 2016 den Berggasthof in Ebermannsdorf übernahm, gab es einen großen Wasserschaden. Folge: Die Pächterin eröffnete erst einen Monat später als geplant und versucht seitdem, Schadenersatz für ihren Betriebsausfall zu bekommen. Dafür streitet sie per Anwalt und ließ auch in der Ofen-Sache ihren Juristen tätig werden, zumal sie wegen der ihrer Ansicht nach erzwungenen Lokalschließung die Pacht kürzte. Das hält die Gemeinde für unberechtigt und reagierte ihrerseits per Anwalt.