Die Wölfe sind zurück auf dem Übungsplatz Grafenwöhr. Bislang ohne Zwischenfälle. An ein Ereignis bei der Wolfsjagd vor über 300 Jahren erinnert die Wolfsschützenkapelle am Fuß des Schwarzen Bergs. Am Dreifaltigkeitssonntag brachen Pilger aus Vilseck und umliegenden Gemeinden auf - zur einzigen Wallfahrt in Bayern in einem Sperrgebiet.

Letztes intaktes Kirchlein

Army ermöglicht Zutritt

Vilseck/Grafenwöhr. "Im 17. Jahrhundert ereignete sich auf diesem Platz die Darstellung, wo der alte Förster einen Wolf anschoss, welcher auf ihn losging und über diesen herfiel; aber in dem Augenblick der größten Gefahr durch Anrufung der Heiligen Dreifaltigkeit des Försters Sohn hinzukam, mit einem wohlgezielten Schuss den Wolf tötete und dadurch seinen Vater aus der Lebensgefahr errettete": So lautete die Inschrift am alten Bild der Wolfsschützenkapelle. Das erneuerte Gnadenbild im Innenraum der kleinen Kirche erinnert mit der schaurigen Szene an die Wolfsschützensage.Die Kapelle mitten in den dunklen, ausgedehnten Wäldern nahe dem Erzhäusl ist als letztes noch intaktes Kirchlein auf dem gesamten Übungsgelände ein Kleinod. Annähernd 200 Pilger machten sich auf den kurzen Fußmarsch vom Parkplatz an der Panzerstraße durch die blühende, satte Natur zum Wolfschützen-Kirchlein. Ihr Weg führte singend und betend entlang der Allee aus 100 Linden, die zum 100-jährigen Bestehen des Bundesforstes im Revier Tanzfleck gepflanzt wurden.Vilsecks Stadtpfarrer Johannes Kiefmann stellte die Frage, ob wir beim Wallfahren altmodisch sind. Tatsächlich, so sagte er, führten wir in Tradition den Brauch der Urväter fort und verbänden uns mit dem Kreuzzeichen, nicht nur am Dreifaltigkeitssonntag.Mit Mit Liedern, Gebeten und Texten gestalteten die Gläubigen die Andacht zur Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit, Fürbitten sprach Schwester Apolonia.In der 300-jährigen Geschichte des Kirchleins sicherte 1967 der Bundesforst die schlichte Kapelle vor dem Verfall und pflegt diese seither. Das Personal des Bundesforstbetriebes um Axel Gierke hatte den Vorplatz und das kleine Gotteshaus geschmückt.Anschließend sorgten die Forstleute auch für die Verköstigung der Pilger mit Bratwürsten und Getränken. Unter den Besuchern war auch Revierförster Frank Gerstenmeier. Andreas Kreuzer von der US-Armee-Garnison Bavaria begleitete die Gruppe und sorgte für den Zutritt ins Sperrgebiet.