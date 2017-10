Ebermannsdorf. Die AOK Bayern hat am Mittwoch ihr "Service Center Post" in Schafhof (Gewerbegebiet Ebermannsdorf) eröffnet. Ein Vorzeigeprojekt, wie es bei der Einweihung hieß.



AOK-Vorstandsvorsitzender Helmut Platzer waren die drei Punkte Innovation, Kooperation und Allokation sehr wichtig.Die komplette Eingangspost der AOK Bayern komme nun zentral in Schafhof an und werde hier direkt dem richtigen Ansprechpartner auf elektronischem Weg übermittelt. So könne sich dieser zu Hundert Prozent um die Belange des Patienten kümmern. Platzer nannte dies eine sehr große technische Weiterentwicklung, die Ihresgleichen suche. Auch die Strategie, "über die Straße hinweg" mit der Post auf kürzestem Weg zusammenzuarbeiten, sei optimal. Man habe sich bewusst für die Peripherie entschieden und nicht für einen der Ballungsräume. Mit diesem Bekenntnis zur Regionalität und damit zum Standort Schafhof gebe die AOK ein wichtiges Signal in Richtung Allokation.Platzer würdigte dabei die Gemeinde Ebermannsdorf, die "hier auch aufs Tempo gedrückt hat". AOK-Direktorin Christa Siegler blickte auf die Entwicklung des Projekts. Von Februar 2016, als sie das Gebäude am Standort zum ersten Mal gesehen habe, bis zur Eröffnung sei unglaublich viel geschehen. "Es sieht einfach toll aus", schwärmte sie.Niclas Kraus, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb der Deutschen Post, griff das Stichwort "Innovation" auf. Die AOK Bayern sei ihrer Zeit mit dem Digitalisierungsprozess weit voraus. Für die Produktion der Post sprach Marianne Lentner-Hompesch. Das digitale Service Center Post (SCP) der AOK in unmittelbarer Nähe der Post AG sei beispielhaft für ganz Deutschland. Jetzt könnten sich alle bayerischen Sachbearbeiter voll und ganz um ihre 4,4 Millionen Kunden kümmern, ohne vorher postalischen Papierkram sortieren zu müssen.Stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann ist stolz, ein solch innovatives Unternehmen im Landkreis zu haben. Als einen Leuchtturm bezeichnete Bürgermeister Josef Gilch das Projekt, mit dem nun annähernd 100 Arbeitsplätze geschaffen worden seien. Mit Ambergs Bürgermeister Martin Preuß war er sich einig, dass die Stärkung der Region mit Arbeitsplätzen wichtig sei.Umfassend informierte Architektin Irmgard Kirchberger über dieses Pilotprojekt der AOK in Bayern. Anstatt des obligatorischen Schlüssels hatte sie den "Brief eines zufriedenen AOK-Versicherten" dabei - eine Torte in Briefform, adressiert an die AOK in Schafhof. Die Pfarrer Josef Beer (katholisch) und Birgit Schwalbe (evangelisch) segneten die Räume, vor allem aber die Mitarbeiter, "dass sie auch die Schicksale sehen, die hinter den Zeilen stecken, die sie digitalisieren". Dann ging es ans offizielle Durchschneiden des Bandes.