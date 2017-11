Kümmersbruck. Der Schaden, den sie mit ihren Schmierereien angerichtet haben, summiert sich auf rund 10 000 Euro. Inzwischen kennt die Amberger Polizei die Verursacher - sechs Jugendliche, die meisten von ihnen aus Kümmersbruck. Vier der Burschen sind erst 13 Jahre alt.

Es war eine stattliche Serie von Schmierereien: Im September und Oktober hatten sich zunächst Unbekannte in Kümmersbruck an verschiedenen Stellen verewigt. "Oft schlugen die Täter am Wochenende zu", berichtet die Polizei. Beschmiert wurden neben privaten Bauten wie Hauswände, Garagen und Gartenmauern auch Buswartehäuschen und das Vereinsheim des TSV Kümmersbruck.Die Polizeiinspektion Amberg ging gegen diese Serie von Sachbeschädigungen mit Sondereinsätzen vor. "Nach intensiven Ermittlungen und mehreren Wohnungsdurchsuchungen" hat sie jetzt die jugendlichen Täter ermittelt. Diese seien "nachweislich für 17 Taten verantwortlich". Den Gesamtschaden, den sie angerichtet haben, beziffern die Ermittler auf 10 000 Euro. Vier der Schmierfinken sind erst 13 Jahre alt und können damit strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. "Zivilrechtlich stehen natürlich die Eltern in der Verantwortung", betont die Polizei aber ausdrücklich: Die Erziehungsberechtigten müssten für die Schäden, die ihre Kinder angerichtet haben, aufkommen.Einer der beiden strafmündigen Täter musste sich wegen einer ähnlichen Tat bereits vor Gericht verantworten. "Völlig unbeeindruckt von dem Strafprozess beging er noch am Abend nach seiner ersten Gerichtsverhandlung erneut eine Sachbeschädigung mit Graffiti", heißt es im Polizeibericht.