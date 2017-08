Sulzbach-Rosenberg / Traßlberg/Hahnbach. Gleich vier Fälle, in die Rollerfahrer verwickelt waren, vermeldet die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg. Zunächst gab es am Montag Verkehrskontrollen, bei denen junge Leute angehalten wurden, die mit "frisierten" fahrbaren Untersätzen unterwegs waren, im Amtsjargon "technische Veränderungen an Zweirädern".

So stoppte zur Mittagsstunde eine Streife des Amberger Einsatzzuges in Traßlberg einen 16-Jährigen, dessen Roller es laut Laserpistolenmessung auf 42 Stundenkilometer brachte. Der Schüler hatte zwar eine Mofaprüfbescheinigung bei sich, ist aber nicht im Besitz des nötigen Führerscheins der Klasse AM. Die Ordnungshüter unterbanden die Weiterfahrt und übergaben die Schlüssel an die Mutter des jungen Mannes.Ähnlich verhielt sich der Fall bei einem 19-Jährigen, der gegen 14.40 Uhr in der Heinrich-Böll-Straße hergebremst wurde. Sein Roller war mit 43 "Sachen" unterwegs. Auch dafür hätte es einer Fahrerlaubnis bedurft, die der Lenker nicht besaß.Schließlich stoppte eine Streife auf der B 14 auf der Höhe von Stephansricht einen 15-Jährigen, der gar mit fast 60 km/h daherbrauste. Er hatte die Tuninganleitung im Internet gesehen und umgesetzt. Alle drei Rollerfahrer werden wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.Erspart blieb dies einem 78-Jährigen gegen 19.30 Uhr auf der Frohnbergstraße in Hahnbach. Als er kontrolliert wurde, erbrachte der Alkotest einen Wert von knapp 0,5 Promille - Tendenz steigend, weil er erst kurz zuvor sein letztes Glas aus der Hand gegeben hatte. Die Ordnungshüter zeigten sich gnädig und schickten den Senior zu Fuß auf den Heimweg. Weitere Konsequenzen gibt es für den Rollerfahrer nicht.