Der junge Mann hat ein Faible für hohe Geschwindigkeiten. Und er steht offensichtlich darauf, dass andere ihn dafür bewundern. Sein Problem: Er ist erst 16, hat keinen Führerschein und brauste mit einem BMW der Dreier-Serie durch die Gegend, begleitet von Kumpels. Mit über 180 Stundenkilometern bei laufender Kamera.

Amberg-Sulzbach. Außerhalb des Internet wurde die Sache nun publik, weil sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr ein Zeuge bei der Polizei im Sulzbacher Schloss meldete und darlegte, dass auf der Internetplattform "Snapchat" ein Video eingestellt sei - mit dem 16-Jährigen aus dem Landkreis am Steuer eines BMW. Als die mitgebrachte Speicherkarte eingelegt war, war auf dem Video deutlich erkennbar, dass der Jugendliche mit mehreren Bekannten auf einer Landstraße mit über 180 Stundenkilometern dahinraste. Dazu der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, Hauptkommissar Peter Krämer: "Der Film hat mehrere Sequenzen. Er zeigt übermütige Jugendliche, die sich einen Spaß daraus machten, aus dem fahrenden Pkw zu grölen, während der minderjährige Fahrer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit unterwegs ist. Der Fahrer ist auf den Videos eindeutig zu erkennen und dem Zeugen persönlich bekannt."Derzeit sei zumindest diese eine Fahrt belegt, erläuterte der Sprecher. Offen sei, ob es mehrere dieser Wahnsinnstouren gegeben habe. Bei der aufgenommenen Raserei geht die Polizei davon aus, dass der "Tatort offensichtlich eine Land- bzw. Bundesstraße im Bereich Sulzbach-Rosenberg" war. Die Ermittlungen nach den Hintergründen stünden erst am Anfang, so Krämer. Unklar sei, mit welchem BMW und ob der Jugendliche mit Wissen des Halters unterwegs war. Die Recherche ziele ferner darauf ab, wer den Streifen mit den Bildern festgehalten und wer diesen bei "Snapchat" hochgeladen hat.