Zudringlich geworden sind zwei Bettlerinnen gegenüber einem 16-Jährigen in Poppenricht: Die Frauen hakten sich bei dem jungen Mann ein, um von ihm Geld zu bekommen. "Eine gängige Masche", warnt die Polizei.

Der 16-Jährige war am Samstag gegen 13.15 Uhr zu Fuß auf der Häringloher Straße in Poppenricht unterwegs, als ihm zwei Frauen entgegenkamen. "Sie traten an den jungen Mann heran und hakten sich, ehe er sich versah, sogleich bei ihm unter", schildert die Sulzbacher Polizei. Eine der beiden Frauen hielt dem 16-Jährigen einen Zettel unter die Nase, mit dem sie um Geld bettelte."Der Auszubildende wollte sich losreißen und ballte zugleich die Fäuste", heißt es im Polizeibericht. Daraufhin hätten die aufdringlichen Bettlerinnen von ihm abgelassen und um Hilfe gerufen. Die Ermittler vermuten, dass sie damit Begleiter alarmieren wollten. Dann liefen die Unbekannten davon.Der 16-Jährige hat den Frauen kein Geld gegeben - und er ist laut Polizei auch nicht besohlen worden. Die beiden Frauen, zwei Rumäninnen, 36 und 19 Jahre alt, seien zuvor schon einmal kontrolliert worden. Deshalb sei ihre Identität schnell geklärt gewesen. Ausfindig machen konnte man sie allerdings nicht. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet.in Zusammenhang mit diesem Vorfall warnt die Polizei: "Das Unterhaken und der Versuch, möglichst nah an ein mögliches Opfer zu kommen, ist eine gängige Masche, die gerade von Bettlerinnen angewandt wird". Es sei ratsam, in einer solchen Situation sofort auf Distanz zu gehen: Sonst könne man Opfer eines Taschendiebstahls werden.