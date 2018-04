Amberg-Sulzbach. Alkoholmissbrauch und einer möglichen Suchtentwicklung vorbeugen - das ist primäres Ziel des Projekts "Schlau statt blau", das jetzt zum ersten Mal so von der Kommunalen Jugendarbeit Amberg-Sulzbach und Amberg sowie dem Gesundheitsamt angeboten wurde. Rund 240 Schüler des Herzog-Christian-August-Gymnasiums (HCA), der Mittelschule Kümmersbruck sowie der Krötensee-Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg nahmen an zwei Schultagen in der Aula und Sporthalle des HCA-Gymnasiums teil.

Der Aufbau war so gestaltet, dass die Kinder zunächst in kleineren Workshops für die Thematik sensibilisiert und zum Nachdenken angeregt wurden. In Gesprächen erfuhren sie anschließend mehr über Alkohol und dessen Wirkungsweisen, so dass diese Informationen zugleich Grundlage für weitere Diskussionen wurden. Zudem rundete ein Theaterstück der Gruppe Bühnengold (Berlin) den Projekttag ab.Allein der Titel 'Saufen all night long" versprach im Vorfeld eine interessante Geschichte. Die darin gespielten Handlungen waren eng geknüpft an das Trinkverhalten junger Menschen und bildeten daher die Realität gut ab. "Im Nachgespräch mit den Polizeibeamten Michael Kernebeck und Peter Krämer von der Inspektion Sulzbach-Rosenberg zeigten sich die Schüler sehr offen und reflektiert", bilanziert die kommunale Jugendpflegerin Claudia Mai den Projekttag. Mit dieser Art der Aufklärung sollte dazu beigetragen werden, die jungen Menschen zu einer differenzierten Haltung zum Alkoholkonsum zu bewegen und ihren Standpunkt zum bewussten Umgang zu festigen. "Dieser Plan ist aufgegangen, das zeigt sich am Feedback der Teilnehmer", zog Jugendpflegerin Katrin Cislaghi erfreut ihr Resümee.Nach der Auswertung des Pilotlaufs ist geplant, das Projekt erneut für weiterführende Schulen der Stadt Amberg und des Landkreises anzubieten. Irene Hug, Sozialpädagogin am Gesundheitsamt, die mit ihren Kolleginnen Ilona Kroneberg und Regina Demleitner ebenfalls Workshops durchgeführt hatte, betonte, dass eine einmalige Aktion als Suchtvorbeugung nicht ausreichend sei, und ermutigte die Lehrkräfte, sich dem Thema weiterhin zu widmen. Unterstützung vom Gesundheitsamt, Informationen zum Theaterstück und über das Konzept können über die kommunale Jugendpflegerin Claudia Mai eingeholt werden. Sie ist unter 09661/5 28 58 oder info@koja-as.de erreichbar.