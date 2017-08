Das Simultaneum

Andacht unterwegs

Anmeldung erwünscht Im Andreas-Raselius-Haus bietet Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke eine Station mit Informationen über Person und Werk des berühmten Namensgebers aus Hahnbach an. Er trägt auch Musikstücke aus der Feder dieses Pfarrers und Pädagogen an der Orgel im Gemeindehaus vor. Mit einem gemütlichen Kaffeetrinken soll dort die informative und verbindende Wanderung ausklingen. Eine Rückfahrmöglichkeit nach Sulzbach-Rosenberg besteht. Wer Interesse hat, dabei zu sein, wird gebeten, sich im evangelischen Pfarramt Sulzbach-Rosenberg (09661/891 150) anzumelden. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften von Hahnbach nach Sulzbach-Rosenberg ist Treffpunkt in der Nähe der Bushaltestelle in der Hauptstraße um 9 Uhr. (mma)

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Pfarrplatz in Sulzbach-Rosenberg. Dekan Walter Hellauer spricht in der katholischen Marienkirche über das ehemalige Simultaneum. "Damals musste man, aber heute will man", sagt Initiator Stefan Fischer.Nächste Station ist der Kapitelsaal im evangelischen Dekanat, in dem Ölgemälde von früheren Dekanen, unter anderem von Dekan Erhard, hängen. Dieser war auf evangelischer Seite Dekan, auf katholischer war es Johann Fenk. Daniel Fenk und Renate Erhard, beide Verwandte jener Dekane, die in einem gemeinsamen Pfarrhaus wohnten, werden aus deren Leben berichten.In der dritten Station, der Christuskirche, wird Vertrauensmann Günter Schultheiß nicht nur zur Baugeschichte der Kirche referieren. Auch viele verbindende Elemente, wie Sitzungen, Epitaphien und Geschenke von St. Marien kann er hier vorweisen. Auf dem Weg zu Fuß zum Frohnberg hält Günter Schultheiß eine Andacht mit dem passenden Thema "Weg". Am Frohnberg besteht dann die Möglichkeit, Mittag zu essen.Christian Schulz, der katholische Hahnbacher Pfarrer, spricht danach in der Frohnbergkirche über "Die Geschichte der Reformation und der Evangelischen und die Gegenreformation in Hahnbach". Der Weg führt weiter zur Friedhofskirche in Hahnbach. Dies diente der evangelischen Gemeinde lange für Gottesdienste.Günter Winter erwartet dort die Teilnehmer mit Anekdoten aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, als der Bau des Andreas-Raselius-Hauses angestrebt wurde. Dieses ist dann die letzte Station.